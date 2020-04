Neues Desinfektionsmittel wirkt 90 Tage lang

In zehn Jahren Forschung entwickelten chinesische Wissenschaftler ein Desinfektionsmittel, das über 90 Tage lang wirkt.

Nicht nur an der Entwicklung eines Impfstoffes arbeiten Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Jetzt ist es Forschern gelungen ein Desinfektionsmittel zu entwickeln, das 90 Tage lang eine Wirkung zeigt.Die Technologie basiert auf dem Inhalt von Nano-Kapseln, die über Wochen Keime töten, indem sie auf Hitze reagieren. Die Forscher der Hong Kong University of Science and Technology haben zehn Jahre lang daran gearbeitet. Jetzt ist es genau zum richtigen Zeitpunkt marktreif. Bei dem sogenannten MAP-1 genügt es, es einmal aufzusprühen, um Bakterien und Viren über so einen langen Zeitraum abzutöten.Es ist haut- und umweltverträgtlch und kann überall dort, wo viele Menschen hingreifen, eingesetzt werden, etwa auf Aufzugknöpfen oder Haltestangen. "Diese Orte werden regelmäßig berührt und sind gleichzeitig ein sehr effizientes Übertragungsmedium", meint HKUST-Professor Joseph Kwan, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.Das Prinzip basiert auf seiner besonderen Zusammensetzung. In den Nano-Kapseln ist das Desinfektionsmittel enthalten. Bei einer Berührung werden diese geöffnet. Sonst bleiben sie geschlossen, was eine sparsame und effiziente Abgabe ermöglicht. In Hongkong hat die Verteilung an Haushalte bereits begonnen. Anfang Mai startet der freie Handel.