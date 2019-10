Welcher Promi verbirgt sich hinter diesem Outfit?

Ein Promi zeigte sich bei der Verleihung des deutschen Comedypreises in einem außergewöhnlichen Outfit.

Bei der Verleihung des deutschen Comedypreises (2.10.) tummelten sich wieder einige Promis. Einer davon zog besonders viel Aufmerksamkeit auf sich: Nämlich "Let's-Dance"-Juror Jorge Gonzalez.Er zeigte sich in einem bunten Fetisch-Ganzkörper-Outfit mit gelben Absatzstiefel. Auf Anhieb erkennen konnte ihn keiner, denn auch sein Gesicht war verhüllt.Doch der 52-jährige Laufsteg-Profi war nicht der Einzige, der an diesem Abend für Gesprächsstoff sorgte. Während der Show purzelte nämlich der elfjährige Comedian Julius Weckau kurz bevor er seine Trophäe in die Hand gedrückt bekam, von der Bühne und fiel in den Saal.