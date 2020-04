Deutscher TikTok-Star (17) ist schwanger

"Jasi_xx3" ist 17 Jahre alt und bereits ein Star auf TikTok. Nun hat die 17-jährige Schülerin bekannt gegeben, dass sie schwanger ist.

Die Videoplattform TikTok ist seit je her die Online-Plattform auf der sich viele Schüler und Teenies tummeln. Daher gibt es dort auch viele Stars, die noch im Teemie-Alter sind. So auch "Jasi_xx3" alias Jasmin. Die 17-Jährige hat dort knapp 850.000 Follower.Nun hat die 17-Jährige ihren Followern enthüllt, dass sie schwanger ist. Inzwischen hat die Influencerin mehr Details über ihre Schwangerschaft preisgegeben. In einem YouTube-Video berichtet sie, wie sie von dem Baby erfuhr, wie ihre Mutter reagierte, wie das Verhältnis zum Kindsvater ist oder auch wie es mit ihrer schulischen Ausbildung weitergeht.Klar ist: Für Jasmin war das Baby zwar nicht geplant, es ist aber absolut gewollt! "Wie man merkt, möchte ich das Kind!"