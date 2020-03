Deutschland gibt Lieferungen zu uns frei

Erst nach einigen Bestreben ist es gelungen Deutschland dazu zu bewegen, Lieferungen von Atemschutzmasken nach Österreich zuzulassen.

Deutschland lässt Lieferungen von Schutzmasken nach Österreich zu. Das vermeldete der deutsche Botschafter in Österreich Ralf Beste am Mittwochvormittag via Twitter. Bislang verwehrte die Republik Deutschland den Exporteuren die Ausreise aus Deutschland.Am späten Vormittag dann die Erleichterung. "Dt. Bundesregierung hat den Export von Schutzausrüstungen [...]genehmigt. Bescheide sind eben rausgegangen. Besten Dank an alle, die auch daran gearbeitet haben", vermeldete Beste.In den vergangenen Tagen machte sich auf Twitter Unmut über die Vorgangsweise der deutschen Bundesregierung breit. Eine Twitter-Userin etwa schrieb:Auch am Mittwoch, als die Meldung kam, dass die Masken nun (endlich) die Grenzen passieren dürften, mischte sich Verwunderung unter die Erleichterung. Die Puls4-Journalistin Corinna Milborn etwa twitterte, dass es "traurig" sei, dass es überhaupt so weit gekommen ist.