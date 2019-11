Deutschland: Vermisste Maja (19) ist wieder da

Seit einer Woche fehlte von der 19-jährigen Maja H. aus Leipzig jede Spur. Am Montag teilte die Polizei dann mit, dass die junge Frau gefunden werden konnte.

"Die vermisste 19-jährige Maja H. aus Leipzig, deren Aufenthalt seit dem 11. November 2019 unbekannt war, konnte heute Nachmittag in Leipzig aufgegriffen werden", erklärte die Polizei am Montag.Wo sich die junge Frau eine Woche lang aufgehalten hatte, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Die Hintergründe werden gegenwärtig geprüft und sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.Die Umstände zum Verschwinden haben das familiäre Umfeld und Freunde der Vermissten sehr bewegt. "Die Medien werden ausdrücklich gebeten, von weiteren Kontaktaufnahmen Abstand zu nehmen", heißt es von Seiten der Polizei.Die Ermittler bedanken sich bei allen für die Unterstützung bei der Suche nach der 19-Jährigen. Wie "Heute.at" berichtete , wollte Maja am 11. November mit der Bahn in die Leipziger Innenstadt fahren, um dort shoppen zu gehen.Später wollte sich die 19-Jährige dann mit den Eltern in der Stadt treffen, um gemeinsam zurück nach Hause zu fahren. Als ihre Mutter sie eine Stunde später kontaktieren wollte, meldete sich Maja nicht mehr.Seit diesem Zeitpunkt war die Deutsche nicht mehr erreichbar und keiner wusste, wo sie sich aufhielt. Am Montag dann die erlösende Nachricht: Maja ist wieder da!