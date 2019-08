Riesen-Hai tauchte vor britischer Küste auf

Dramatische Aufnahmen aus Großbritannien: Urlauber haben eine riesige Haiflosse gefilmt, die an der Küste von Devon den Fluss Teign hoch schwimmt.

Erst vor wenigen Tagen entdeckten Arbeiter vor einer Bohrplattform in der Nordsee bei Dänemark einen Riesen-Hai, dessen enorme Größe sogar Meeresbiologen überraschte Nun sorgt erneut ein riesiger Haifisch für Schlagzeilen. Diesmal wurde das Tier vor der britischen Küste von Devon gesichtet. Der Hai schwamm dabei gerade den Fluss Teign hoch.Laut Augenzeugen tauchte im Wasser plötzlich eine riesige Haiflosse auf, Dutzende Urlauber hielten den Moment mit ihrer Kamera fest und stellten die Videos ins Netz.Es soll übrigens nicht das erste Mal gewesen sein, dass ein Haifisch an der Küste von Devon gesichtet wurde. Bereits in der Vergangenheit hatten Fischer an der gleichen Stelle riesige Haie aus dem Wasser gezogen haben.Ob es sich bei den Aufnahmen tatsächlich um einen Hai handelt, ist nicht bestätigt. Zeugen sind sich aber sicher, dass es sich dabei um die Flosse eines Hais gehandelt haben muss. (wil)