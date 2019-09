Feuersbrunst in Hietzinger Wohnung

Wegen eines Wohnungsbrands in Wien-Hietzing musste die Feuerwehr am Mittwoch in der Früh ausrücken. Die Einsatzkräfte versuchen den Brand zu löschen.

Am Mittwoch gegen 08.15 entdeckte der "Heute"-Leserreporter Mario dichte Rauchwolken aus zwei Fenstern einer Wohnung in Wien-Hietzing herausbrechen.



Die Einsatzkräfte sind in der Hofwiesengasse vor Ort und bekämpfen den Brand. Berichte über Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.



