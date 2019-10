Diese deutschen Wörter lieben Ausländer am meisten

Von "Eichhörnchen" über "verschlimmbessern" – 850 Menschen aus aller Welt haben die schönsten Wörter der deutschen Sprache gewählt. Das Ergebnis überrascht.

Das Sprachmagazin "Deutsch perfekt" hatte auf Basis von Leservorschlägen aus aller Welt eine Liste der beliebtesten Wörter erstellt und 850 Deutsch lernenden Menschen aus 46 Ländern darüber abstimmen lassen. Am Ende entstand das Ranking der Top 25 populärsten Wörter der deutschen Sprache.Das Ergebnis: "Gemütlichkeit" ist das schönste deutsche Wort. Auf den weiteren Stockerlplätzen wird's tierisch. Der zweite Platz geht an "Schmetterling", gefolgt von "Eichhörnchen".Auch "Feierabend" ist mit von der Partie. Von "doch" war ein Mexikaner besonders begeistert: "Mit diesem kleinen Wort kann man viel sagen. In meiner Muttersprache brauche ich dafür mehrere Wörter", wird Julio Galván González von "Deutsch Perfekt" zitiert.Auch die eher kuriose Zusammensetzung "verschlimmbessern" faszinierte. "Das Wort zeigt perfekt, wie die deutsche Sprache funktioniert. Es beschreibt, was passiert – und es ist lustig! Es gibt keine andere Sprache auf der Welt, die so ein Wort hat!", so Marco Marazzi aus Italien."Bei den Vorschlägen fiel auf, dass viele Lernende die Eigenschaft der deutschen Sprache fasziniert, Wörter zu neuen Wörtern zusammenzusetzen. Uns erreichten Einsendungen wie Strandkorburlaubsstimmungszeit und Pünktlichkeitszwanghaftigkeit", schildert Jörg Walser, Chefredakteur "Deutsch perfekt". "Mehrfach betont wurde auch die Logik der deutschen Sprache, die sich an eingesandten Wörtern wie Handschuh, Urknall oder Nacktschnecke zeigt."Die komplette Liste der 25 beliebtesten Begriffe wird in der Ausgabe 12/19 des Magazins vorgestellt, die am 2. Oktober diesen Jahres erscheint. Das Magazin richtet sich an Deutschlernende weltweit und ist derzeit in 125 Ländern erhältlich.