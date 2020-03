Die 5 schlimmsten Beauty-Fehler von Influencerinnen

Die Beauty-Expertin Susan Yara deckt die schlimmsten Hautpflege-Fehler auf, die ihr auf Instagram & Co. laufend präsentiert bekommt.

1 Hautpflege im Flugzeug

2 Produkte in falscher Reihenfolge verwenden

3 Augencreme zu nahe am Auge

4 Beauty-Ops oder Laserbehandlungen bei nicht qualifiziertem Personal

5 Viel zu jung beim Beauty-Doc

Bitte nicht alles nachmachen! Influencerinnen wissen es auch nicht immer besser und machen definitiv nicht alles richtig - vor allem, wenn es um ihre Hautpflege geht. Dieser Meinung ist zumindest Susan Yara, die seit 15 Jahren in der Beauty-Industrie und als Gesundheitsredakteurin bei "Forbes", "Glamour" sowie "New Beauty" tätig ist. In einem YouTube-Video deckte die Expertin für Hautpflege die 5 schlimmsten Beauty-Fehler, die Influencerinnen laufend machen, auf und erklärt, wie es richtig geht.Viele Bloggerinnen setzen sich ungeschminkt ins Flugzeug und filmen ihre Hautpflege-Routine kurz vor der Landung. Eine ganz schlechte Idee, so Yara. Die Haut braucht schon beim Einsteigen viel Feuchtigkeit, außerdem würden im Flugzeug überall Bakterien lauern.Die sollte schon VOR dem Flug auf die folgenden Strapazen vorbereitet werden: Abschminken, einen Haufen Feuchtigkeitscreme und Serum ins Gesicht und DANN in das Flugzeug steigen. Der Rest folgt erst anschließend im Hotel.Kreativität ist schon und gut, laut der Expertin aber nicht immer sinnvoll, deshalb sollte die Reihenfolge möglichst eingehalten werden. Aber es gibt Ausnahmen!Die einfach Faustregel: Das flüssigste Produkt kommen zuerst und dann arbeitet man sich weiter bis zu jenem Produkt mit der dicksten Konsistenz.Viele verwenden Augencreme zu nah am Auge. Das kann das Auge irritieren und sei überhaupt nicht notwendig. Durch die Bewegungen des Auges gerät Augencreme ohnehin immer näher ans Auge und verteile sich auf ganz natürliche Weise. Es ist also nicht nötig, das Produkt bis an den Wasserlinienrand zu schmieren.Die Creme mit dem Ringfinger von unten nach oben auf dem Augenhöhlenknochen auftragen. Das war's.Ein Problem, von dem man immer wieder hört, das aber von Land zu Land unterschiedlich zu betrachten ist.Diesbezüglich bitte immer nur zu qualifizerten Experten gehen- auch, wenn es dort etwas mehr kostet.Hyaluronsäure-Behandlungen, Botox und andere Beauty-Treatments sind laut Susan Yara für Influencerinnen unter 25 ungeeignet.