Die 5 wichtigsten Wiesn-Tipps für das Oktoberfest

Auf dem Münchner Oktoberfest herrschen eigene Regeln. Mit ein klein wenig Vorbereitung machst auch du auf der Wiesn eine richtig gute Figur.

Das bayrische "Servus" und "Pfiat di" als Begrüßung und Verabschiedung ist den meisten Österreichern sowieso bekannt. Doch wie schaut es mit anderen Kniffen und Gepflogenheiten aus?Wusstest du, dass das Tanzen auf den Bänken nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist? Aber wehe du setzt einen Fuß auf den Tisch. Dieser ist tabu und ausschließlich für Speis und Trank da.Exhibitionisten freut's: Auch das Ausziehen der eigenen Kleidung ist erlaubt, wenn jemand allerdings Fotos der nackten Personen macht, dann ist Schluss mit lustig.Auch beim Dirndl gibt es Dress Codes, die Frau kennen sollte. Die Schleife des Dirndls etwa zeigt den Beziehungsstatus. Ist diese auf der linken Seite gebunden, heißt das, die Trägerin ist Single.Wer also keine Lust auf Kontakt mit Schürzenjägern hat oder bereits vergeben ist, trägt die Schleife rechts. Und Obacht: Wer die Schleife mittig trägt, zeigt laut Dirndl-Codex, dass man noch Jungfrau ist. Kellnerinnen und Witwen tragen die Schleife auf dem Rücken.Aufpassen heißt es auch beim Bierkonsum. Mit rund 12 Euro pro Maß ist dieses nicht gerade billig, doch der Alkoholgehalt (ca. 5,8 bis 6,4 Volumenprozent) ist beim Wiesn-Bier höher als bei handelsüblichem Gebräu. Dieser fällt allerdings durch die Süffigkeit kaum auf, weshalb unvorsichtige Trinker schnell als "Bierleiche" enden können.Selbst das US-Konsulat hat amerikanische Wiesn-Besucher vor dem starken Wiesn-Bier gewarnt. 2019 musste bereits 10 Minuten nach der Eröffnung die erste Alkoholvergiftung behandelt werden Zum Schluss noch etwas Hintergrundwissen: Das erste Oktoberfest fand auf der Theresienwiese im Jahr 1810 statt. Da wurde es tatsächlich noch im Oktober gefeiert. Doch aufgrund der in München schon kühlen Temperaturen, wurde das Oktoberfest bereits 1872 vorverlegt. Eröffnet wird seither am Samstag nach dem 15. September. Traditionelles Ende ist der erste Sonntag im Oktober.