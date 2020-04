Die 7 größten Fehler beim Abendessen

Welche Fehler sich hinter einer späten Mahlzeit verbergen können und wie du ein gesundes Abendessen zubereitest.

1 Zu viel Essen – nachdem es tagsüber nur Snacks gab

2 Gerichte mit niedrigem Nährstoffgehalt

3 Cerealien anstelle einer vollwertigen Mahlzeit

4 Die Signale des Körpers ignorieren (und zu spät essen)

5 Abendessen als Belohnung

6 Sich das Naschen verbieten

7 Zu wenig hochwertige Proteine

Ausgerechnet am Abend lassen wir uns gerne mit einem Teller voll ungesunder Köstlichen auf das Sofa vor dem Fernseher sinken. Dabei ist gerade das die wohl schlechteste Tageszeit für eine schwere Mahlzeit - da der Stoffwechsel in der Nacht deutlich langsamer funktioniert als tagsüber. Hinzu kommt eine oft viel zu hohe Kalorienzufuhr. Laut einer Studie von Ernährungsexperten des Laboratorium Nutripharma nehmen Frauen beim Abendessen bis zu fünfmal mehr Kalorien, sprich bis zu 1.000 kcal, zu sich, als sie benötigten.Damit dies und noch vieles andere nicht passiert, verraten wir die sieben häufigsten Fehler in Bezug auf das Abendessen laut Ernährungswissenschaftlern:Am Mittag schnell etwas Kleines vor dem Computer snacken und dafür abends ein umfangreiches Dinner essen. Ein Fehler, den wir alle kennen.In Bezug auf ein gesundes Abendessen geht es nicht nur um eine angemessene Kalorienzufuhr, sondern auch darum, qualitativ hochwertige Mahlzeiten zuzubereiten. Ein ausgewogenes Abendessen sollte etwa bei einem Durchschnitt von 400 bis 600 Kalorien liegen - dabei handelt es sich allerdings nur um einen Richtwert."Eine Portion Joghurt mit Müsli mag eine gern gewählte Alternative sein – jedoch keine allzu gesunde. Wer am Abend nur wenig Hunger verspürt, sollte besser zu Obst, gedünstetem Gemüse, Salat oder einer Suppe greifen.Ein weiterer Fehler aus dem Lehrbuch: zu spät essen. Warum auf ein spätes Abendessen warten, wenn man bereits davor schon hungrig ist?Das Abendessen mit einem Moment der Entspannung zu verbinden, ist ein weitverbreiteter Klassiker. So entsteht laut Ernährungswissenschaftlern jedoch ein Ungleichgewicht im Umgang mit Lebensmitteln. Lieber nach einer anderen Belohnung nach der Arbeit suchen.Natürlich ist es nicht obligatorisch zu naschen, der Fokus liegt auf einer ausgewogenen und vollständigen Mahlzeit, aber es ist eine Alternative - vor allem, wenn es sich dabei um Obst, Joghurt, Kefir, Nüsse, Karotten mit Hummus, ein Mini-Sandwich oder eine Avocado handelt.Im Durchschnitt neigen Frauen dazu, zu wenig Eiweiß über den Tag zu sich zu nehmen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Eiweißzufuhr nicht nur am Abend, sondern bereits tagsüber zu erhöhen, da diese hilft, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, und ein Sättigungsgefühl mit sich bringt.