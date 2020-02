Die älteste Frau aus NÖ feiert ihren 109. Geburtstag

Einen besonderen Anlass zum Feiern gab es am Aschermittwoch im Pflegeheim Schrems. Margarete Tröstl feierte ihren 109. Geburtstag.

Zwar kein runder, aber ein beachtlicher Geburtstag war am Aschermittwoch der Grund für Feierlichkeiten im Pflege- und Betreuungszentrum Schrems (Gmünd). Niederösterreichs älteste Bewohnerin, Frau Margarete Tröstl, wurde 109 Jahre alt.Die Feier im Pflegeheim, in dem Frau Tröstl seit sechs Jahren in einem Einzelzimmer noch recht selbstständig wohnt, war gut besucht. Sie freute sich sichtlich über die Glückwünsche von Jedermann aber besonders über die "feschen jungen Männer", die ihr zu Ehren gekommen waren. Diese ließ die Jubilarin kurzerhand in einer Reihe Aufstellung nehmen, um sie besser begutachten zu können.Zur Feier des Tages wurde sodann auch festlich aufgekocht, nämlich das Lieblingsessen des Geburtstagskindes: Schweinsbraten mit Knödel. Auch ihr Sohn Horst, der sie regelmäßig besuchen kommt, war selbstverständlich bei der Feier anwesend. Dank der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Gertraude Brunner gab es auch die passende musikalische Untermalung, denn, so das Geburtstagskind: "Zu einem richtigen Geburtstag gehört Musik".Die gut gelaunte Jubilarin genoss das Fest und wurde reich beschenkt. Besonders freute sie sich auch über die Torte, die Direktor Johann Deinhofer überreichte. Bis sie die ehemals älteste Frau Niederösterreichs, Anna Medwenitsch, die mit 111 Jahren auch die älteste Österreicherin war, einholt, muss sie jedoch noch zwei weitere Jahre durchhalten. Anna Medwenitsch verstarb im April 2018 . Für die rüstige Bäuerin Margarete Tröstl dürfte dies kein Problem werden. "110 schaff ich auch noch" kommentierte sie selbst ihr Alter.