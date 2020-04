Die besten Ideen für romantische Wochend-Ausflüge

Österreichs verklärte, verschlafene Naturidyllen bieten die ideale Kulisse für romantische Ausflüge im Frühling und Sommer.

Wann die Freiheit an unsere Türen klopft, ist noch nicht gewiss. Sicher ist, es wird eine Freiheit mit Einschränkungen sein, die uns zunächst erwartet. Erst allmählich werden die Entwicklungen der Krise wieder rückgängig zu machen sein. Eines steht nun bereits fest: Reisen, so wie wir es bisher kennen, wird erst einmal nicht möglich sein. Dieser Sommer wird anders als jeder andere zuvor.Alles ist vor neue Herausforderungen gestellt und man wartet gespannt, wie die Realität nach der Krise aussehen wird. Der Anfang wird teilweise ungewohnt sein. Das erste Mal werden wir nicht die Möglichkeit haben ins Ausland zu verreisen. Aber kein Grund zu Unmut! Denn die Heimat hat genügend schöne Stellen, deren Entdeckung sich lohnt.Hier haben wir ein paar Reise-Ideen für romantisch-verklärte Wochnendausflüge in Österreich zusammengestellt. Nachdem ein wenig Rückkehr zur und Neuaufleben der Romantik nicht schaden kann, wenn man möglicherweise zu viel oder zu wenig Zeit mit dem Partner verbracht hat, die sich fast hauptsächlich auf die Wohnung beschränkt.In Niederösterreich liegt ein vielfältiger Naturpark, der eine idyllische Kulisse bietet und daneben Lama- und Alpaka-Wanderungen. Auf einer besonderen Aussichtsterrasse kann man Sonnenuntergänge genießen und sich dabei fast schwebend vorkommen.Alles Historische hat eine romantische Atmosphäre. Gastein bietet somit die perfekte Location für einen Kurzurlaub als Paar. Vom Schlendern im Ortskern, Über Wandern bis hin zu Wellness ist hier alles vorhanden.Wer einen unvergesslichen Sonnenuntergangs sammeln und einen Ausflug in direkter Grünruhelage an einem der schönsten Seen Österreichs plant, hat in St. Wolfgang das ganze Jahr über die Möglichkeit dazu. Bei schönem Wetter kann man vom Gipfel des Schafbergs aus bis zum Chiemsee in Deutschland sehen.In 1760 Metern Seehöhe liegt eines der schönsten Hotels Österreich. Es ist einer dieser Orte, die man bereits bei der Ankunft wieder vermisst. Der Ausblick ist spektakulär und wird von einem 25-Meter-Infinity Pool eingeleitet, der das Highlight der 11 Saunawelten bildet. Daneben gibt es einen Naturbadesee und sechs Outdoor-Pools. Wer hier nicht in romantische Stimmung kommt, hat die falsche Begleitung...In Niederösterreich warten das Weinviertel, zahlreiche Heurige, Wanderrouten für gemütliche Spaziergänge oder sportliche Erlebnisse auf Romantiker. Ein klassisches Heurigendate mit Wein und Blick auf die Weinberge kann hier zelebriert werden. Auch die Wachau ist nicht weit entfernt. Dürnstein bietet sich für die Wanderung zu einer Ruine mit herrlichem Ausblick zum Donauufer.