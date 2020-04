Die besten Podcasts über Mode, Beauty und Lifestyle

Für alle Beauty-Fans und Fashionistas gibt es eine großartige Auswahl an Kanälen im Podcast-Universum, die ihr nicht missen solltet.

Auf Spotify, iTunes und Co. gibt es eine riesige und ständig wachsende Auswahl an Podcasts. Die Nachfrage ist auch dementsprechend groß. Mittlerweile gehören sie für viele von uns zum Alltag. Wir haben für euch die besten Podcasts aus den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle gewählt.Zwei Fashion-Redakteurinnen liefern Style-Inspirationen, plaudern aus dem Nähkästchen und geben interessante Einblicke in die Modewelt.Hier wird der Zuhörer hinter die Kulissen der Modewelt geführt. Im Interview sprechen verschiedene Personen aus der Branche.Nicht deutschsprachig: Die amerikanische Designerin und Fashion-Ikone Lauren Conrad würde durch die Serie "The Hills" bekannt. Sie beantwortet in 13 Folgen Styling-Fragen und gibt Tipps zur Beauty-Themen, aber auch Lifestyle-related topics:Die Hamburger Beauty-Bloggerin Hanna Schumi interviewt im Podcast Make-up-Aritsts, Dermatologen und Beauty-Docs zu Themen wie Microblading, Akne, besondere Inhaltsstoffe und Naturkosmetik. Dabei gibt es keine Tabus.Beauty soll Spaß machen: Die beiden Journalistinnen Jessica Matlin und Jennifer Goldstein, die bei der Teen Vogue" und "Marie Claire" arbeiten,, berichten von den neuesten Trends, geben Profi-Tipps und erzählen von ihren größten Beauty-Fails.Hier wird Schönheit mit Nerd-Faktor verbunden. In den Episoden beantworten Randy, Perry und Valerie, aber auch Wissenschaftler Fragen im Bereich Kosmetik fundiert.Die Wiener Bloggerin Madeleine Darya Alizadeh alias "Dariadaria" hat im Jahr 2017 mit ihrem Podcast begonnen. Darin behandelt sie seither Themen wie Achtsamkeit, Umwelt, Psyche und Gesellschaft. Außerdem fasst sie politische Sachverhalte zusammen.Die Bloggerin Lina Mallon gibt hier besonders authentisch das Twenty-Something-Lebensgefühl wieer. Sie spricht über Liebe, Sex, Freundschaften, ihr Reise-Leben und alles, was in die Themenbereiche von Twens fällt.