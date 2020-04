Die Chinesen reisen bereits wieder in Massen

Der Asien-Reisespezialist Stephan Roemer ist krisenerprobt. Er zieht bisher vier Erkenntnisse aus der aktuellen Corona-Situation.

1. Der innerasiatische Tourismus startet wiederDas würde ich gerne prognostizieren können. Ich weiß aber sicher schon, dass die ersten Touristen, die an den Stränden von Thailand liegen werden, die asiatischen Touristen sind. Es gibt innerhalb Asiens bereits jetzt schon wieder Öffnungen. Beispielsweise erlaubt China seiner Bevölkerung ab dem 8. Mai wieder aus dem Land zu reisen. Ich weiß auch, dass asiatische Länder auf politischer Ebene bereits miteinander im Gespräch sind, damit ab Mai wieder ein interasiatischer Tourismus stattfinden kann.2. Es wird einen Aufholeffekt gebenInnerhalb Chinas ist Reisen seit einer Woche wieder möglich und dies fast gänzlich unbeschränkt. Die Chinesen nutzen das. Aus Huangshan erreichten uns Bilder mit gigantischen Massen an Touristen. Da besteht offensichtlich ein Nachholbedarf. Gleichzeitig gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass dadurch die Ansteckungszahlen wieder steigen.Ich erinnere mich als 2003 die SARS-Krise vorüber war. Es löste bei uns einen noch nie gesehenen Reiseboom aus. Wir verkauften während Monaten keine einzige Reise, alle Mitarbeiter waren in der Kurzarbeit. Dann kam das vierte Quartal und wir kamen kaum nach mit den Buchungsanfragen. Dieser Aufholeffekt hat unsere Verluste wieder wettgemacht. Diese Erfahrung und was man nun in China sieht, stimmen mich positiv.3. Reisen wird kurzfristig günstiger, danach teurer.Das sehen wir bereits jetzt. Es sind Hotelangebote vorhanden, die ich in meiner ganzen Karriere so noch nie gesehen habe. Als Reisender müsste man sich jetzt im übertragenden Sinne an Warren Buffet halten, der dann investiert, wenn die Wirtschaft am Boden liegt. Wer aktuell Urlaub in Asien bucht - und zwar bis in den Dezember hinein - wird von noch nie dagewesenen Preisen profitieren. Beispielsweise erhält man in Phuket in einem 5-Sterne-Hotel aktuell eine Poolvilla, die sonst 750 Euro pro Nacht kostet, für nur 230 Euro.Kurzfristig wird das so sein. Mittel- und langfristig denke ich, dass Reisen teurer wird. Ich erwarte bei den Fluggesellschaften eine Verdünnung des Angebots. Die Airlines verkleinern bereits jetzt ihre Flotten, es wird bestimmt solche geben, die Konkurs gehen.4. Asiaten gehen mit der Krise anders um als Europäer.Die Berichterstattung in Asien ist weniger panisch. Asiaten sind auch geduldiger als wir. Ein Asiate kann auch mal warten. Und ein Großteil der Asiaten kennen das bescheidene Leben noch besser als wir. Einfach ausgedrückt: Ein Asiate kann mit einer Schüssel Reis am Tag überleben und bleibt dennoch zufrieden. Das macht Asiaten anpassungsfähiger. Wir haben hier längst höhere Ansprüche. Verzicht und Unsicherheit setzen uns dadurch stärker zu.(gss)