Die Donaustädter sind die Wahlkarten-Kaiser

Wienweit wurden für die Nationalratswahl am Sonntag insgesamt 266.150 Wahlkarten ausgestellt. Die meisten gingen in die Donaustadt, gefolgt von Favoriten und Floridsdorf.

Am Sonntag wählt Österreich. Landesweit sind rund 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Wien sind es rund 1,14 Millionen. Davon haben sich 266.150 Wähler eine Wahlkarten ausstellen lassen.Wie die Aufschlüsselung der Stadt Wien zeigt, gingen die meisten davon in die Donaustadt, auf den Plätzen zwei und drei landen Favoriten und Floridsdorf.• 1. Bezirk 4.836• 2. Bezirk 14.523• 3. Bezirk 16.328• 4. Bezirk 6.837• 5. Bezirk 8.272• 6. Bezirk 6.280• 7. Bezirk 6.770• 8. Bezirk 5.589• 9. Bezirk 8.617• 10. Bezirk 18.965• 11. Bezirk 10.327• 12. Bezirk 11.590• 13. Bezirk 10.768• 14. Bezirk 14.635• 15. Bezirk 9.029• 16. Bezirk 13.057• 17. Bezirk 8.646• 18. Bezirk 10.384• 19. Bezirk 12.957• 20. Bezirk 9.167• 21. Bezirk 18.899• 22. Bezirk 24.234• 23. Bezirk 15.440Eingeschrieben versendete Wahlkarten, die von den Antragstellern bis zum letzten Schließen der Postämter und Postpartner vor dem Wahlsonntag nicht abgeholt wurden, werden nun von der Post den Wahlreferaten des jeweiligen Zustellbezirkes übergeben.Damit ist auch für jene Wähler, die ihre Wahlkarte nicht rechtzeitig von der Post abholen konnten, die Teilnahme an der Wahl noch möglich. Sie müssen dazu nur ihre Wahlkarte im Wahlreferat des Zustellbezirkes abholen. Das ist auch noch am Wahltag bis 17 Uhr möglich.Alle Informationen zur Nationalratswahl 2019 (etwa zu den Öffnungszeiten der Wahlreferate oder der Suche nach dem zuständigen Wahllokal) bietet die Stadt online sowie telefonisch über das Stadtservice Wien – Stadtinformation unter der Telefonnummer 01/50 255. Die Mitarbeiter stehen auch am Wahlwochenende (Samstag, 28. September 2019 von 8 bis 17 Uhr und Sonntag, 29. September 2019 von 7 bis 17 Uhr) für Auskünfte rund um die Wahl zur Verfügung.