Die neuen Gastro-Regeln: Kein Salz mehr am Tisch

Restaurants und Pubs dürfen ab 15. Mai wieder öffnen. Klingt einfacher als es ist, denn es gibt eine ganze Reihe an Regeln zu beachten - zusammengefasst auf eine neuen Website.

Neue Website mit Regel-Erklärung

Ab 15. Mai dürfen alle Gastronomiebetriebe - vom Restaurant, Gasthaus, Wirtshaus über Kaffeehaus bis hin zum Espresso oder Pub - wieder aufsperren. Zumindest von 6:00 und 23:00 Uhr. Allerdings muss dabei einiges beachtet werden, um die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten, heißt es von Seiten der WKO. Diese Vorgaben und Regeln werden derzeit noch vom Fachverband gemeinsam mit dem Sozialpartner und den Ministerien genauer ausgearbeitet. Fix sind bisher aber die folgenden Eckpunkte:Einlass wird nur noch mit Tischreservierung gewährt. Diese können elektronisch oder per Telefon getätigt werden.Gäste müssen an der Tür abgeholt und zum Platz geleitet werden, wie dies schon in jetzt in anderen Ländern, z.B. in den USA, üblich ist.Besuchergruppen bestehen aus maximal 4 Erwachsenen zuzüglich ihrer Kinder, wobei ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Besuchergruppen eingehalten werden muss. Dabei muss der Betrieb auch bei der Aufstellung der Tische im Restaurant-/Barbereich Rücksicht nehmen.Am Tisch dürfen sich keine Gegenstände befinden, die zum gemeinsamen Gebrauch bestimmt sind, wie zum Beispiel Salzstreuer, Brotkorb, Besteck-Steher und Ähnliches.Gäste müssen beim Eintreten einen Mund-Nasen-Schutz tragen – auch wenn sie sich im Gastraum bewegen. Am Tisch dürfen sie diesen abnehmen. Wenn Betreiber und Mitarbeiter Kundenkontakt haben, müssen sie ebenfalls Schutzvorrichtungen tragen (Masken oder Face-Shield).In Bereichen ohne Kundenkontakt herrscht keine Maskenpflicht, insofern die Abstandsregeln eingehalten werden können. Ist dies nicht der Fall, muss auch in der Küche eine Maske getragen werden, heißt es von Seitens der WKO.Um alle Regeln, Vorgaben und Rahmenbedingungen überschaubar zu halten, hat die WKO und das Tourismusministerium jetzt eine neue Website ins Leben gerufen. Diese soll regelmäßig aktualisiert und die Vorgaben im Detail erklärt werden: wko.at/wiedereroffnung-GastroHotellerie