Die schärfsten Krapfen Österreichs sind zurück

Die Marillen-Krapfen mit Tabasco Habanero Sauce der Bäckerei Szihn sind zurück und werden heuer um ein weiteres Highlight ergänzt.

Hier gibt es die scharfen Krapfen

Machte man sich einst mit Senf statt Marmelade im Faschingskrapfen einen Spaß, so gilt die eine oder andere ausgefallene Kreation heute sogar als kulinarisches Muss:Bereits im vergangenen Jahr waren die scharfen Marillen-Krapfen mit Tabasco Habanero Sauce der Wiener Bäckerei Szihn in aller Munde. In diesem Jahr wird das Hefegebäck mit einem weiteren Highlight sogar noch verfeinert: Rund um die feurige Krapfen-Kreation rankt süße Zuckerwatte."Ein kulinarisches Muss in der Faschings-Saison! Die fruchtig-süße Marillenkonfitüre unserer Krapfen ergänzt sich wirklich perfekt mit der fruchtig-scharfen Tabasco Habanero Sauce und sorgt für einen köstlichen, süß-scharfen Nachgeschmack. Für den Faschingsdienstag haben wir ein besonderes Special geplant, um die fünfte Jahreszeit ausgiebig ausklingen zu lassen: Die Krapfen werden auf einer Zuckerwattewolke serviert – einfach himmlisch scharf", erklärt Bäckermeister Szihn.Die Spezialkrapfen mit Zuckerwatte sind am Faschingsdienstag, 25.02. von 7 – 15 Uhr um 2 Euro in der Hauptfiliale der Bäckerei Szihn in der Breitenfurter Straße 354 im 23. Wiener Gemeindebezirk erhältlich. In allen weiteren Filialen gibt es die Krapfen mit fruchtig-scharfer Tabasco Habanero Sauce leider nur ohne Zuckerwatte.