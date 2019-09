Die U4 fährt ab Montag endlich wieder durch

Nach 65 Tagen ist die Modernisierung der U4 abgeschlossen. Der Betrieb zwischen Karlsplatz und Längenfeldgasse kann wieder aufgenommen werden.

Rechtzeitig zum ersten Schultag ist die grüne Linie also wieder zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt unterwegs. Die Arbeiten für das neue Linienkreuz U2/U4 in der Station Pilgramgasse dauern aber noch bis 31. Jänner 2020 an. So lange wird die Station Pilgramgasse nicht eingehalten.Bis zu 200 Arbeiter gleichzeitig haben während der Sommermonate rund um die Uhr mehr als 21.000 Kubikmeter Schotter und Unterbau bewegt sowie knapp 8.400 Meter neue Schienen und 2.500 Betonschwellen eingebaut. Mehr als 3.500 Meter Stromschienen und mehr als 7.000 Meter Traktionskabel wurden laut den Wiener Linien verlegt.Bevor am 26. August die ersten von insgesamt 200 Testfahrten durchgeführt werden konnten, mussten rund acht Kilometer Linienleiter für die erfolgreiche "Kommunikation" zwischen U-Bahn und Leitstelle neu verlegt sowie 150 Signal-Einrichtungen wieder aufgebaut werden. (red)