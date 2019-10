Dieb (29) attackiert Ladendetektiv tätlich

Ein mutmaßlicher Ladendieb wollte fliehen und attackierte den Ladendetektiv, der ihn aufhalten wollte. Er wurde festgenommen.

Versuchter räuberischer Diebstahl in einer Drogerie in Wien-Favoriten. Am Samstagvormittag beobachtete ein Ladendetektiv, wie ein Mann zwei Parfumflaschen einsteckte und die Drogeriefiliale verließ, ohne dafür zu bezahlen.Der 29-Jährige soll versucht haben sich loszureißen, als der Ladendetektiv ihn aufhielt. In einem Handgemenge soll der Verdächtige dem Detektiv mit dem Ellenbogen einen Stoß in den Magen versetzt haben.In weiterer Folge kamen beide Männer zu Sturz, wobei der Detektiv leicht verletzt wurde. Der 29-Jährige gestand in einer ersten Befragung sowohl den Diebstahl als auch den Fluchtversuch. Er wurde festgenommen.