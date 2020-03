Diebe stahlen Stichsäge und Co. aus Lagerhalle

Coup in Erlauf: Ein Besitzer einer Lagerhalle hielt einen verdächtigen Lieferwagen auf. Weil er zunächst nichts fand, ließ er die mutmaßlichen Diebe laufen.

Aus einer Maschinenhalle in Erlauf (Bezirk Melk) wurden letzte Woche mehrere Geräte gestohlen. Die Halle in Erlauf war in den Mittagsstunden offen gestanden, als der 69-jährige Besitzer einen weißen Lieferwagen mit zwei Männern darin auf dem Gelände sah und das Fahrzeug anhielt.Die mutmaßlichen Täter, laut Polizeisprecher zwei unbekannte Männer mittleren Alters, wurden vom Besitzer zwar angehalten, doch zeigten diese dem 69-Jährigen die leere Ladefläche des Lieferwagens und so ließ dieser sie fahren.Wenig später das böse Erwachen: Der 69-Jährige bemerkte, dass mehrere teure Elektrogeräte, wie Stichsägen und Flex, in seinem Lager fehlten. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen noch.