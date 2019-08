Diese Apps bringen Locals und Reisende zusammen

Allein zu verreisen, muss nicht bedeuten, auch allein unterwegs zu sein. Diese sieben Apps helfen dir, vor Ort Leute kennenzulernen!

Allein zu verreisen, ist schon lange nichts Ungewöhnliches mehr. Sei es, weil der Partner oder die Partnerin keine Ferien bekommt, Reisefreudige sich mit den Freunden auf kein Ziel einigen können, oder weil man einfach die Freiheiten des Alleinreisens genießen möchte. Wer bereits solo verreist ist, weiß, dass "allein" keineswegs "einsam" bedeuten muss und es gerade auf Reisen einfach ist, ungezwungen Kontakte mit Fremden zu knüpfen. Noch einfacher machen es mittlerweile zahlreiche Apps, die Menschen mit gleichen Interessen zusammenbringen. Die Reiseexperten von Ferienpiraten.ch stellen die sieben besten vor.Meetup ist eine der bekanntesten Apps, um Leute mit ähnlichen Interessen zu finden. Das Angebot an Aktivitäten ist dementsprechend breit gefächert: Von Lesezirkeln über Laufrunden, Stammtischen und Museumsbesuchen bis hin zu gemeinsamen Wochenendtrips ist für jeden etwas dabei. Suchen Nutzer beispielsweise nach dem Schlagwort «Wandern», werden alle Treffen in der jeweiligen Region angezeigt. Sobald Usern ein Event gefällt, melden sie sich einfach an und gehen hin. Wer eigene Events erstellen will, muss dafür die kostenpflichtige Version nutzen. Bei Meetup trifft sich in der Regel ein internationales Publikum und viele Expats, also Leute, die im Ausland arbeiten.Couchsurfing ist eigentlich für Reisende gedacht, die einen preiswerten Platz zum Übernachten suchen. Inzwischen wird die App aber auch von vielen Leuten genutzt, um sich bei Events mit Gleichgesinnten zu treffen. Vor allem in grossen Städten kommen die Hosts und Surfer gerne zusammen. Sie tauschen sich aus, gehen zusammen feiern oder machen Ausflüge. Über die «Hangouts»-Funktion von Couchsurfing werden Nutzern alle Leute in ihrem Umkreis angezeigt, die gerade Zeit haben. Kleiner Wermutstropfen: Um das Angebot zu nutzen, müssen User sich kostenpflichtig registrieren.Bei Showaround bieten Locals, die Reisenden überwiegend umsonst ihre Stadt zeigen wollen, ihre Touren an. Einerseits, weil sie ihre Begeisterung teilen wollen, aber auch, weil auch sie einfach gerne Leute kennenlernen. Vor allem für Alleinreisende ist das eine tolle Möglichkeit, abgetretene Touristenpfade zu verlassen und nette Cafés, kleine Parks oder die besten Restaurants der Stadt entdecken. Vielleicht verstehen sich Gäste und Guides sogar so gut, dass sie abends noch in eine Bar einkehren.Abends auf Reisen noch um die Häuser ziehen und die Clubs der Stadt erkunden macht allein nur halb so viel Spass. Die App «PartyWith» verbindet Nutzer mit anderen Reisenden oder partyfreudigen Locals und listet Events und Partytipps. Die Community zählt über 150'000 Nutzer in mehr als 150 Ländern. Das Angebot ist riesig: Sei es, Festivals zu besuchen, die angesagtesten Clubs abzuklappern, oder einfach eine gemütliche Pub-Tour zu machen.Die App «Eatwith» wird gerne als das AirBnb fürs Essen beschrieben. Wer alleine reist, möchte ab und zu auch in Gesellschaft essen. Wer noch dazu in den Ferien die Landesküche durch Einheimische kennenlernen und einige Insidertipps bekommen möchte, mietet sich bei eatwith.com einen Platz am Esstisch der Locals. Das Angebot reicht von Kochkursen in Rom zum Rooftop-Dinner in Barcelona. Die Dinner-Community von Eatwith bietet rund um den Globus in über 200 Städten Menüs über die Gastgeber-Plattform im Internet an. Je nach Geschmack können Reisende ein Event buchen und direkt in Kontakt mit dem Gastgeber treten.«Backpackr» bezeichnet sich selbst als «The Social App for Travellers». In der App können Reisende Fragen stellen, die von der Community beantwortet werden. Das können Tipps und Empfehlungen für Reiseziele sein oder Fragen zur Reiseplanung und -umsetzung. Auch wer für ein paar Tage eine Reisebegleitung sucht, kann diese bei Backpackr finden. Als kleinen Bonus erhalten Nutzer über Backpackr in vielen Städten Rabatte für Hostels, Restaurants und Events.Die App «Tourlina» hat sich auf die Bedürfnisse alleinreisender Frauen spezialisiert. Hier finden Frauen auf sichere Art und Weise weibliche Reisepartner und kontaktfreudige Locals. Das Team hinter der App prüft jede neue Anmeldung - nur verifizierte Nutzerinnen können mit anderen chatten. Nutzerinnen können spontan eine nette Begleitung finden oder schon, bevor die Reise los geht: Sie geben einfach das Land und den Zeitraum für die nächste Reise ein und suchen nach geeigneten Reisepartnerinnen. Wenn beide einander sympathisch sind, bekommen sie einen «Match» und können chatten, sich verabreden und eine Reise planen. (20min)