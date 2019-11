Diese 50-Cent-Münze ist fast 3.000 Euro wert

Augen auf! Auf den ersten Blick wirkt diese Münze völlig normal. Doch ein Detail macht sie umso wertvoller. Die seltene Fehlprägung könnte dir bis zu 3.000 Euro einbringen!

Ein Mitarbeiter der Hamburgischen Münze prüft am 10.11.1998 eine frischgeprägte 50 Cent Münze. Archivbild.

Münzexperten wissen schon lange, Cent- und Euromünzen können mehr wert sein, als ihr eingeprägter Betrag andeutet. Dazu braucht es nicht einmal seltene oder historische Geldstücke in limitierter Auflage, auch die im Alltag gebräuchlichen Münzen können unter Sammlern enorme Summen einbringen Der Clou: Winzige Fehlprägungen – und nach diesen solltest du unbedingt Ausschau halten.Beispiel gefällig? Eine 1-Cent-Münze wechselte um 6.000 Euro ihren Besitzer weil ein Motiv versehentlich auf der falschen Seite geprägt wurde. Ein 2-Euro-Stück aus Österreich wurde um 54.000 Euro in einem Online-Auktionshaus angeboten.Aktuell sorgt nun eine Fehlprägung aus Deutschland für einen Sturm im Sparschweinderl. Es handelt sich dabei um eine 50-Cent-Münze aus dem Jahr 2002 mit dem Münzzeichen G. Der Fehler passierte auf der Rückseite. Anstatt des Brandenburger Tors prangert dort der deutsche Bundesadler. Der Wappenvogel gehört eigentlich nur auf die Ein- oder Zwei-Euro-Münze.2010 wurde so ein Exemplar für 750 Euro versteigert. Quasi noch ein Schnäppchen. Denn neun Jahre später soll das gute Stück bei einer Auktion rund 3.000 Euro eingebracht haben. Und auch auf eBay findet sich ein Angebot für den Fuffziger mit Bundesadler um 2.800 Euro.Wie die vergangenen Falle zeigen, kann es also nicht schaden, jeden Cent zweimal umzudrehen – und das nicht nur sprichwörtlich.