So machst du aus deinen €-Münzen ein Vermögen

Cent- und Euromünzen können mehr wert sein, als ihr eingeprägter Betrag andeutet. Es müssen nicht einmal allzu seltene Geldstücke sein.

Eine, ein. In beiden Fällen handelt es sich um Fehlprägungen von Münzen, die vor allem bei Auktionen und Sammlern heiß begehrt sind. Doch es müssen gar nicht so seltene Münzen sein, aus denen sich mehr Geld machen lässt, als sie im normalen Zahlungsverkehr wert sind.Alleine die aktuellen Euro-Münzen mit Österreich-Prägung lassen sich bei Münzexperten gewinnbringend verkaufen. Die 1-Cent-Münze Jahrgang 2019 ist durchschnittlich 0,52 Euro wert, die 10-Cent-Münze 2019 bereits 1,41 Euro. Lukrativ sind vor allem die 50-Cent- und die 1-Euro-Münze Österreichs 2019, sie lassen sich laut dem "Online Münzen Katalog" um 4,87 beziehungsweise 10,93 Euro verkaufen.So gut wie jede Cent- und Euro-Münze jedes Jahrgangs wird um teils weit mehr als den Betrag gehandelt, der in die Münze geprägt ist. Zum Vergleich eine Übersicht der aktuellsten 1-Cent- und 1-Euro-Münzen der Länder Europas2,41 Euro für 1 Cent, 11,53 Euro für 1 Euro2,12 Euro für 1 Cent, 8,81 Euro für 1 Euro0,54 Euro für 1 Cent, 7,81 Euro für 1 Euro0,55 Euro für 1 Cent, 3,68 Euro für 1 Euro1,92 Euro für 1 Cent, 4,87 Euro für 1 Euro1,34 Euro für 1 Cent, 9,76 Euro für 1 Euro0,96 Euro für 1 Cent, 7,84 Euro für 1 Euro2,79 Euro für 1 Cent, 5,48 Euro für 1 Euro2,32 Euro für 1 Cent, 4,92 Euro für 1 Euro5,97 Euro für 1 Cent, 10,43 Euro für 1 Euro10,59 Euro für 1 Cent, 23,79 Euro für 1 Euro0,91 Euro für 1 Cent, 3,21 Euro für 1 Euro1,76 Euro für 1 Cent, 4,42 Euro für 1 Euro39,62 Euro für 1 Cent, 3,94 Euro für 1 Euro0,71 Euro für 1 Cent, 3,92 Euro für 1 Euro0,52 Euro für 1 Cent, 10,93 Euro für 1 Euro1,87 Euro für 1 Cent, 4,54 Euro für 1 Euro7,48 Euro für 1 Cent, 3,29 Euro für 1 Euro0,81 Euro für 1 Cent, 5,16 Euro für 1 Euro2,31 Euro für 1 Cent, 7,36 Euro für 1 Euro0,58 Euro für 1 Cent, 2,94 Euro für 1 Euro7,21 Euro für 1 Cent, 14,93 Euro für 1 Euro1,17 Euro für 1 Cent, 3,38 Euro für 1 EuroZu Geld machen kann man diese Münzen vielerorts, vor allem bei Sammlern oder (Online-)Münzhäusern. Wer aus seinem ungeliebten Schotter Vermögen machen will, sollte sich aber vorab informieren, welchen Betrag die einzelnen Geldstücke wert sein könnten.