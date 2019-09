Diese drei Polizisten retten gekenterte Kajakfahrerin

Starker Wind und hohe Wellen wurden einer Kajakfahrerin am Mondsee zum Verhängnis – sie kenterte. Polizisten retteten die 28-Jährige mit dem Motorboot.

Kajakfahrerin schon unterkühlt

Die Niederösterreicherin (28) aus Wiener Neustadt fuhr am Donnerstag mit ihrem vier Meter langen Kajak auf den See hinaus.Die Sportlerin wurde plötzlich von starkem Wind und hohen Wellen überrascht und abgetrieben. Schließlich wurde sie in der Nähe des Ufers vor dem sogenannten Guglhupfberg aus dem Kajak geschleudert. Sie konnte sich noch am Boot festhalten und und selbst in seichteres Wasser rudern.Aufgrund des hohen Wellengans war es ihr aber nicht mehr möglich, vom abgeschiedenen Uferbereich weg zu kommen. Wie die Polizei berichtet, war die Kajakfahrerin schon leicht unterkühlt und verfiel zusehends in Panik. Mit dem Handy rief sie ihren Vater an. Dieser verständigte die Rettungskräfte.Die Polizisten Kirsten, Laura und Bertram (Foto, v.l.) konnten die Frau schließlich mit dem Motorboot retten.Die 28-Jährige konnte unverletzt ans Ufer gebracht werden.(mip)