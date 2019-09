Diese Stars waren schon der "Joker"

Ab 10. Oktober treibt Joaquin Phoenix die Kino-Besucher als "Joker" in den Wahnsinn. Er reiht sich damit in eine Liste großer Namen ein.

Er ist böse, er ist brutal und er ist unfassbar gruselig: "Batmans" Erzfeind "Joker" zählt ohne Zweifel zu den gefürchtetsten aber auch beliebtesten Comicfiguren überhaupt.Zahlreiche Hollywood-Streifen haben die Geschichte des "Joker" bereits auf die Kinoleinwand gebracht. Ab 10. Oktober schlüpft Schauspieler Joaquin Phoenix ("Gladiator") in die Rolle des irren Clowns.Der Film von Regisseur Todd Phillips gilt bereits als heimlicher Oscar-Favorit und gewann beim Film-Festival von Venedig sogar den "Goldenen Löwen" - "Heute.at" berichtete Vor allem der Auftritt von Hauptdarsteller Phoenix, der für die Rolle über 25 Kilo abnahm, wird in den höchsten Tönen gelobt. Doch der 44-Jährige ist bekanntlich nicht der erste Schauspieler, der in der Rolle des "Joker" zu sehen ist.Bereits mehrere Hollywood-Stars verpassten dem "Clown-Prinzen" ihren persönlichen Touch und gaben ihr "gruseligstes" Lächeln zum Besten.Während die einen Schauspieler aber sowohl Kritiker als auch Publikum begeistern konnte, scheiterten andere allerdings kläglich an der ikonischen Rolle.Mit den Darstellungen von Jack Nicholson und Heath Ledger konnten sich die Batman-Fans vermutlich am meisten anfreunden. Und auch der "Joker" von Cesar Romero (Batman TV-Serie) gilt als Kult.Für "Suicide Squad" wurde Jared Leto im Jahr 2016 zum Erzfeind von Batman. Der Film spülte zwar ordentlich Geld in die Kinokassen, allerdings erntete der Schauspieler/Musiker für seine Version der Comicfigur viel Kritik.Und wer ist für euch der beste "Joker"? Einfach bei der Umfrage abstimmen oder schreibt einen Kommentar!