Diese Insekten nisten in Kunst-Wimpern

Kunst-Wimpern sind ein echter Hingucker und seit Jahren schon der letzte Schrei. Kein Wunder also, dass viele Frauen für "perfekte" Wimpern auch bereit sind, ordentlich tief in die Tasche zu greifen.Doch so schön die künstlichen Wimpern auch sein mögen, leider sind sie oft alles andere als hygienisch. Was die wenigsten Damen nämlich wissen, in den Wimpern fühlen sich auch kleine Tierchen wohl.Richtig gelesen! In den schwungvollen und dichten Wimpern können sich nämlich sogar Insekten einnisten. Das Video einer Kosmetikerin (oben) macht im Netz gerade die Runden und ist wirklich nichts für schwache Nerven.Darauf zu sehen sind die Wimpern einer Frau, in denen sich eine Wanze versteckt hat. In dem Clip versucht die Kosmetikerin mühevoll das Insekt wieder aus den feinen Härchen zu bekommen.Der Berliner Beauty Salon hat das Video auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht und möchte Frauen davor warnen, die Pflege ihrer Wimpern zu vernachlässigen."Es ist essentiell, die Wimpern stets sauber zu halten und mit einem Wimpernshampoo zu waschen. Bitte wascht eure Wimpern jeden Tag, so halten sie auch länger", appelliert der Beauty Salon auf Instagram.Das Ekel-Video des Salons hat seine Warnung an die Kunst-Wimpern-Fans aber sicherlich nicht verfehlt.(wil)