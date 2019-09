Diese Insel-Träume kann man mieten

Wer sich den Traum eines Inselparadieses zumindest auf Zeit einmal erfüllen möchte, findet hier Inseln, die man mieten kann.

Richard Branson, Mel Gibson und Johnny Depp haben etwas gemeinsam: Sie alle nennen luxuriöse Privatinseln ihr Eigen. Du musst aber kein Superstar und/ oder Milliardär sein, um in diesen Genuss zu kommen. Es gibt auch die Möglichkeit, ganze Inseln zu mieten.Das Ferienhausportal HomeAway hat fünf traumhafte private Inseln von Belize über die USA bis nach Norwegen zusammengestellt.Eine unbegrenzte Meersicht, egal in welche Richtung man den Blick wendet. Viele Annehmlichkeiten, fünf private Suiten, ein Privatkoch und ein Boot mit Fahrer sind auch dabei.- Placencia, Stann Creek District, Belize- Ferienhaus, 650 qm- 5 Schlafzimmer, 5 Badezimmer- max. 14 PersonenAm Pelican Lake in Orr im US-Bundesstaat Minnesota liegt ein Prachtstück einer Insel, inmitten eines Sees. Das renovierte Haupthaus des über 100 Jahre alten Gebäudes verfügt über acht Schlafzimmer, einen Kamin, einen Wintergarten und eine große Veranda mit Blick über den See. Ein Saunahaus für Entspannungsmomente, ein Blockhaus für bis zu vier weitere Urlauber sowie ein Pontonboot für Angler gibt es dort auch.- Ferienhaus, 185 qm- 8 Schlafzimmer, 2 Badezimmer- max. 20 PersonenDiese kleine, einsame Insel in Norwegens Süden besitzt ein beschaubares Häuschen mit einem Anlegeplatz für das zum Haus gehörende Boot und bietet Raum für absolute Privatsphäre und unvergessliche Naturerlebnisse.- Ferienwohnung, 40 qm- 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer- max. 4 PersonenSpruce Island ist eine kleine, 20 Hektar große Privatinsel vor Stonington im US-Bundesstaat Maine. Das Anwesen auf der Insel ist ideal für Familienurlaub oder entspannte Tage mit Freunden, da das Haupthaus und das Gästehaus zusammen bis zu 20 Personen aufnehmen können. Die möglichen Aktivitäten erstrecken sich über das Lagerfeuer am Strand bis hin zu Badminton oder Kajakfahren. In klaren Nächten hat man vom Ufer des Sees aus die beste Sicht auf die Sterne.- Ferienhaus- 7 Schlafzimmer, 7 Badezimmer- max. 20 PersonenDiese Insel im Herzen des Belize Barrier Reef im Karibischen Meer ist das perfekte Hideaway für ein oder zwei Paare. Die dazugehörige Villa bietet den All-Inclusive-Service eines Luxusresorts kombiniert mit der Privatsphäre einer einsamen Insel.- Villa, 278 qm- 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer- max. 4 Personen