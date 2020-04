Diese Lotto-Zahlen sind 7,5 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch ging es um 7,5 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch wartet ein Sechsfach-Jackpot auf die Spieler. Dem glücklichen Gewinner winken satte 7,5 Millionen Euro. Das sind die Gewinnzahlen.

Seit Tagen stürmten die Österreicher bereits die heimischen Trafiken, um sich einen Lottoschein abzuholen. Kein Wunder, immerhin geht es bei der heutigen Ziehung von "Lotto 6 aus 45" um den zweiten Sechsfach-Jackpot des Jahres. Unglaubliche 7,5 Millionen Euro warten auf den Gewinner.Gegen 19.00 Uhr war es dann endlich soweit! Unter notarieller Aufsicht erfolgte am Rennweg in Wien die Ziehung. Nur kurze Zeit später wurden dann die Zahlen bekanntgegeben.Bei der Ziehung von "Lotto 6 aus 45" am Mittwoch, dem 22. April, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:Ob der Sechsfach-Jackpot auch geknackt wurde, steht derzeit noch nicht fest.* Alle Angaben ohne Gewähr