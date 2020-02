Diese Milch-Alternative ist die beste

Vieles spricht für den pflanzlichen Milchersatz. Nicht nur die Geschmacksvielfalt, sondern auch die Produktion. Doch wie umweltfreundlich sind Soja-Milch & Co. wirklich?

Wer wirklich nachhaltig leben möchte sollte lieber zu diesen Milchalternativen greifen:

Immer mehr Leute greifen statt zu Kuhmilch auf pflanzliche Alternativen zurück - nicht aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen, sondern immer öfter auch der Umwelt zuliebe. Aber wie umweltfreundlich sind die Drinks aus Hafer, Mandel, Soja, Reis und Kokos wirklich? Wir klären auf:Diese Alternative liegt in puncto Umweltschutz leider ganz weit hinten, da beim Anbau von Reis viel Wasser benötigt wird.Den höchsten Wasserverbrauch von allen Pflanzendrinks hat aber die Mandelmilch wegen ihrem Anbau in warmen Regionen. Zudem fördert das Ernten des Steinobsts durch die nötige Bestäubung das Bienensterben, wie aus einem Bericht der Albert Schweizer Stiftung von 2018 hervorgeht.Lange Transportwege, Hungerlöhne für Arbeiter und die Abholzung des Regenwalde müssen hier in Kauf genommen werden.Eine umstrittene Alternative. Heute versichern aber viele Anbieter nur Soja aus EU-Ländern zu beziehen.Die Hafermilch wird in kühleren Klimaregionen angebaut, womit sich der Transportweg verringert. Zu den Anbaugebieten zählt neben Irland, Deutschland, Schottland, Wales, Nordfrankreich und Südschweden auch Österreich. Allerdings sollte dennoch immer darauf geachtet werden, wo genau der Inhalt der pflanzlichen Milchalternative tatsächlich herkommt, denn auch in Nordamerika und Westasien wird Hafer angebaut.Haselnussbäume verringern die CO2-Werte in der Atmosphäre und werden durch den Wind bestäubt.Der Anbau von Nutzhanf kann unter gewissen Auflagen in Europa erfolgen, zudem handelt es sich um eine sehr robuste Pflanze, für die es im Normalfall keine Pestizide braucht.