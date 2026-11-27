i Manche Kombinationen sind riskant. iStock/Thai Liang Lim Sicherheit beim Geldabheben Diese PINs bei Bankkarten sind leicht zu knacken Vier Ziffern schützen deine Bankkarte am Automaten. Aber nicht alle PINs sind gleich sicher – manche werden von Dieben als Erstes ausprobiert. Von Heute Life 27.11.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Bankomaten Geld abheben will, braucht den richtigen PIN-Code. Doch viele Menschen wählen Kombinationen, die Diebe besonders leicht erraten können. Die häufigsten unsicheren Codes sind 1234 und 0000, gefolgt von Vierfach-Wiederholungen wie 1111 oder 2222.

Aber auch andere Kombinationen sind riskant: Die rückwärts gezählte Folge 4321, gerade Zahlenreihen wie 2468 sowie Paarmuster wie 1010, 1313 und 6969 werden von Kriminellen früh ausprobiert.

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Wie utopia.de meldet, gibt es noch versteckte Fallen: Die Kombination 2580 bildet eine senkrechte Linie in der Mitte der Tastatur – ein Muster, das viele für originell halten, aber längst bekannt ist. Auch 8068 gehört zu den meistgenutzten PINs.

Drei Versuche – dann ist die Karte gesperrt

Am Automaten hat man nur drei Versuche. Werden alle drei falsch eingegeben, wird die Karte gesperrt. Wer seine Karte verliert und eine leicht erratbare PIN verwendet, riskiert zudem, selbst für den Schaden aufkommen zu müssen – Banken können bei grober Fahrlässigkeit die Haftung ablehnen.

So schützt du dein Konto

Eine sichere PIN sollte keinen Bezug zu persönlichen Daten haben – also kein Geburtsdatum, keine Hausnummer und keinen Hochzeitstag. Am besten wählt man eine völlig zufällige Ziffernfolge und merkt sie sich mit einer Eselsbrücke.

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Wer aktuell eine der genannten unsicheren Kombinationen nutzt, sollte sie bei seiner Bank ändern lassen. Die Sperrnummern für den Notfall sollte man immer griffbereit haben.