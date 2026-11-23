i Streng bewacht: die mutmaßlichen Mitglieder der Bankomat-Bande am Montag vor Gericht. Denise Auer Schuss ging nach hinten los Bankomat-Sprenger fassen in Wien längere Haft aus Sie hofften auf Milde, wurden enttäuscht: Drei Bankomat-Sprenger (24, 33, 36) aus den Niederlanden kassierten am Wiener Landl eine längere Haftstrafe. Von Christian Tomsits 23.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Pleite für die berüchtigten Bankomat-Sprenger! Nachdem der Oberste Gerichtshof Teile der Urteile gegen drei marokkanisch-stämmige Niederländer (24, 33, 36) aufgehoben hatte, hatte das Trio am Montag am Wiener Landl auf weniger Schmalz gehofft – vergeblich: Ihre Strafen fielen sogar noch höher aus.

Zehn Justizwachebeamte mit kugelsicherer Weste, Helm und Schutzvisier sicherten den Gerichtssaal am Montagmorgen. Drinnen drückten die Angeklagten kräftig auf die Tränendrüse, klagten allesamt über traumatische Kindheiten und schwere Jugendjahre, die sie in kriminellen Kreise brachten.

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Mit der Aussicht auf’s schnelles Geld seien sie in die Fänge einer skrupellosen Mafia-Organisation geraten.

"Ich hatte ADHS als Kind und handle daher sehr impulsiv", begründete der jüngste der Bande seine folgenreiche Entscheidung, sich als "Sprengmeister" für das Verbrecher-Syndikat zu betätigen.

Polizisten schießen auf Bankomatsprenger in Wien i ?

Als Paketbote hatte er "zu wenig" verdient, murmelte er. Die Hintermänner hätten ihn gezielt angeworben und zu den spektakulären Coups in Wien und Salzburg – wir berichteten – angestiftet. Für ihn besonders schmerzlich: Bei der Flucht von der Vorgartenstraße in Wien landete eine Polizeikugel in seinem Hinterteil.

Anwalt Klaus Ainedter zog vor den OGH, vertrat den Schwerverbrecher auch am Montag am Wiener Landl. Denise Auer

Star-Anwalt Klaus Ainedter – er hatte mit dem 14-fach vorbestraften Haupttäter Mohamed K. (36) den größten Brocken vor sich – beschönigte die Straftaten des Trios auch im zweiten Rechtsgang nicht.

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"Natürlich muss man solche G’fraster wegsperren", donnerte er. Aber alles müsse im Verhältnis bleiben, spekulierte er auf mildere Strafen.

Doch statt 12 setzte es für den Haupttäter zwölfeinhalb Jahre Haft, die Komplizen kassierten zehneinhalb statt neun und neun statt acht Jahre Gefängnis. Ainedter konnte dem Urteil immerhin einen kleinen Trost abgewinnen: Sein Mandant habe mit sechs zusätzlichen Monaten die geringste Erhöhung zu verkraften.