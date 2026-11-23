i Drogen-Razzia in Ottakring! Die Polizei nahm einen 35-Jährigen fest und stellte knapp ein Kilo Cannabis sowie 6.000 Euro sicher. LPD Wien Cannabis und Bargeld entdeckt Drogen-Deal fliegt auf – Polizei macht großen Fund Drogen-Razzia in Ottakring! Die Polizei nahm einen 35-Jährigen fest und stellte knapp ein Kilo Cannabis sowie 6.000 Euro sicher. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 13:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Einsatz gegen den Drogenhandel in Ottakring ist der Polizei ein 35-Jähriger ins Netz gegangen. Die Beamten stellten bei dem Mann und in einer von ihm genutzten Wohnung insgesamt knapp ein Kilogramm Cannabis sowie rund 6.000 Euro Bargeld sicher.

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr beobachteten Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) einen mutmaßlichen Drogendeal im Bereich der Degengasse. Der Verkäufer, ein 35-jähriger Algerier, wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auch der 25-jährige Käufer aus Afghanistan wurde angezeigt.

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Gefälschter Ausweis entdeckt

Bei der Kontrolle des Verdächtigen fanden die Polizisten in seinem Rucksack 48 Behältnisse mit Cannabis und einen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend durchsuchten sie eine Wohnung, die der Mann benutzte.

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Dort stießen die Ermittler auf weitere Drogen, Bargeld und ein gefälschtes Identitätsdokument. Insgesamt wurden rund 960 Gramm Cannabis und etwa 6.000 Euro sichergestellt.

Der 35-Jährige befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen laufen.