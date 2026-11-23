Das nächste Mitglied der berüchtigten Antons-Bande hat erneut Ärger mit der Justiz! Ein heute 18-jähriger Türke, der im September 2025 mit neun weiteren Angeklagten im aufsehenerregenden Missbrauchsprozess um die damals zwölfjährige Anna-Sophie (Name geändert) freigesprochen wurde, sorgte am 4. August für einen Unfall in Wien-Favoriten.
Mit einem Freund auf dem E-Scooter raste er verbotenerweise auf dem Gehsteig und fuhr eine junge Fußgängerin, die gerade an einer roten Ampel gewartet hatte, über den Haufen. Die Wienerin stürzte, schlug sich beide Knie und den Knöchel auf und musste mit der Rettung ins Spital.
Statt auf die Polizei zu warten, machte sich der Rollerrowdy aus dem Staub. Pech für ihn: Ein Zeuge filmte den bei den Behörden bestens bekannten Burschen.
Zwar wurde das Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung schließlich eingestellt – doch zivilrechtlich vertritt Top-Anwalt Wissam Barbar das verletzte Opfer, das zwei Wochen Schmerzen und Krankenstand in Kauf nehmen musste.
Brisant: Der Bursche soll per Entschuldigungsschreiben zuerst behauptet habeb, die Verletzte hätte ihn rassistisch beschimpft.
Dann bot der arbeitslose Schulabbrecher ihr dennoch 1.000 Euro in Raten an. Die muss er nun auch blechen.