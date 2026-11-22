i Die unbekannten Täter zerstörten die Couch ihres Opfers mit einem Messer. iStock (Symbolbild) 18-Jähriger sticht zu Messerattacke vor Lokal – Mitarbeiter stoppt Täter Messerattacke vor einem Wiener Lokal! Ein 32-Jähriger wird verletzt, der Angreifer flüchtet. Doch ein Mitarbeiter verhindert seine Flucht. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blutiger Zwischenfall in der Wiener Innenstadt! In der Nacht auf Sonntag (22. November) gerieten zwei Männer vor einem Lokal in Wien-Wieden aneinander. Dabei soll ein erst 18-Jähriger plötzlich ein Messer gezogen und seinen 32-jährigen Kontrahenten verletzt haben. Anschließend ergriff der Tatverdächtige die Flucht – doch er kam nicht weit.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Lokals griff ein und verhinderte, dass der mutmaßliche Messerangreifer entkommen konnte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Streit vor Lokal eskaliert

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.50 Uhr. Laut ersten Erhebungen der Polizei war es vor einem Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Im Verlauf des Streits soll einer der Beteiligten ein Messer gezogen und seinem Gegenüber eine Verletzung am Oberarm zugefügt haben.

Der 32-Jährige blieb verletzt zurück, während der mutmaßliche Angreifer in Richtung Schwarzenbergplatz flüchtete.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, war die Flucht bereits beendet. Ein Mitarbeiter des Lokals hatte den Tatverdächtigen zu Boden gebracht und fixiert. Dadurch konnte der junge Mann nicht weiter flüchten. Die Beamten übernahmen den 18-Jährigen und durchsuchten ihn.

In seiner Jackentasche entdeckten sie ein Messer, das sichergestellt wurde. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Der 32-jährige Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien noch vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend brachten ihn die Sanitäter in ein Krankenhaus.

Der 18-jährige österreichische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen. Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, ist bislang nicht bekannt.