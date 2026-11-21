i Ein abgestellter U3-Waggon wurde zum Ziel des Sprayer-Duos. Wiener Linien/Helmer Graffiti in U3 "Penetranter Lackgeruch", dann prügelt Sprayer los Graffiti-Alarm in der Wiener U3! Zwei mutmaßliche Sprayer wurden auf frischer Tat ertappt. Bei der Flucht soll ein Security-Mann verletzt worden sein. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein beißender Lackgeruch brachte Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien auf die Spur zweier mutmaßlicher Graffiti-Sprayer. Am Freitag (20. November) entdeckten sie in einem abgestellten U3-Waggon in der Station Schlachthausgasse zwei verdächtige Männer. Als diese flüchten wollten, eskalierte die Situation: Einer der Verdächtigen soll einem Security-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben.

Der 31-jährige Mitarbeiter wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Tatverdächtigen, ein 30-jähriger Deutscher und ein 16-jähriger Österreicher, wurden vorläufig festgenommen.

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Verdächtige beim Verlassen der U3 entdeckt

Der Vorfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr in der Früh. Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien kontrollierten einen abgestellten U-Bahn-Waggon der Linie U3 in der Station Schlachthausgasse im dritten Bezirk.

Dabei bemerkten sie einen "penetranten Lackgeruch". Gleichzeitig sahen sie zwei Männer, die gerade den Waggon verließen. Als die Verdächtigen die Security-Mitarbeiter bemerkten, versuchten sie laut Polizei zu flüchten. Die Mitarbeiter konnten sie jedoch bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten anhalten.

Graffiti innen und außen – Spraydosen sichergestellt

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der U-Bahn-Waggon sowohl im Innenraum als auch an der Außenseite mit Graffiti besprüht worden war. Die Beamten durchsuchten daraufhin die beiden Verdächtigen. Dabei fanden sie beim 30-Jährigen und beim 16-Jährigen zahlreiche Spraydosen, die vorläufig sichergestellt wurden.

Gegen die Männer besteht der Verdacht der schweren Sachbeschädigung. Zur Höhe des entstandenen Schaden gibt es jedoch keine Angabe.

Security-Mitarbeiter durch Schlag verletzt

Besonders brisant: Während des Fluchtversuchs soll der 30-Jährige einen der Sicherheitsmitarbeiter attackiert haben. Laut Polizei versetzte der Mann dem 31-jährigen Mitarbeiter einen Schlag ins Gesicht. Dieser erlitt dabei Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

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Anschließend wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zum Schweregrad seiner Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

Zwei Festnahmen – dann wieder auf freiem Fuß

Der 30-jährige deutsche Staatsangehörige und der 16-jährige Österreicher wurden von den einschreitenden Polizisten vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde jedoch angeordnet, beide Tatverdächtigen auf freiem Fuß anzuzeigen.

Damit befinden sich die beiden Männer nicht mehr in polizeilicher Haft. Die Ermittlungen wegen des Graffiti-Vorfalls und des mutmaßlichen Angriffs auf den Sicherheitsmitarbeiter sind damit allerdings nicht abgeschlossen.