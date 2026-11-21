i Ein Polizist griff zur Dienstwaffe und drückte ab iStock/Elmar Gubisch Raste auf Beamte zu Flucht mit 200 km/h! Wiener Polizei schießt auf Auto Wilder Polizeieinsatz in Wien! Ein 29-Jähriger raste mit über 200 km/h davon. Als er auf Beamte zufuhr, schoss ein Polizist auf die Motorhaube. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Polizeieinsatz in der Nacht auf Samstag (21. November) in Wien! Ein 29-jähriger Autofahrer flüchtete auf der Südosttangente (A23) vor einer Polizeikontrolle und beschleunigte dabei auf mehr als 200 km/h.

Als er später auf bereits ausgestiegene Polizisten zufuhr, gab einer der Beamten einen Schuss auf die Motorhaube des Wagens ab. Der Lenker wurde festgenommen.

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Der Vorfall ereignete sich gegen 0.50 Uhr im Bereich Wien-Meidling. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet, fiel der Pkw zunächst durch seine auffällige Fahrweise auf.

Raser ignoriert Polizei und flüchtet

Beamte der Landesverkehrsabteilung waren auf der A23 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als sie auf das Auto aufmerksam wurden. Der Lenker fuhr laut Polizei deutlich zu schnell und konnte wiederholt seine Fahrspur nicht halten.

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Die Polizisten forderten den Mann mit gut sichtbaren Zeichen zum Anhalten auf. Zunächst sah es so aus, als würde der Autofahrer der Aufforderung nachkommen.

Doch plötzlich gab der Lenker Gas und flüchtete. Er verließ die Autobahn bei der nächsten Abfahrt in Richtung Altmannsdorf. Dabei beschleunigte er seinen Wagen laut Polizei auf über 200 km/h.

Polizist feuert auf Motorhaube

Im Kreuzungsbereich mit der Altmannsdorfer Straße gelang es den Beamten schließlich, ihr Dienstfahrzeug quer zur Fahrbahn zu positionieren. Dadurch sollte der Flüchtende zum Anhalten gebracht werden.

Doch die Situation spitzte sich weiter zu: Obwohl das Polizeiauto deutlich sichtbar abgestellt war und die Beamten bereits ausgestiegen waren, bewegte sich der Pkw laut Polizeibericht weiter auf sie und das Dienstfahrzeug zu.

Daraufhin gab einer der Polizisten aus kurzer Distanz einen Schuss auf die Motorhaube des herannahenden Autos ab. Der 29-Jährige brachte seinen Wagen schließlich zum Stillstand. Die Beamten nahmen den österreichischen Staatsbürger vorläufig fest.

Lenker hatte 0,6 Promille

Bei der anschließenden amtsärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war. Laut Polizei hatte er 0,6 Promille Alkohol im Blut. Zusätzlich stellten die Mediziner Anzeichen von Übermüdung fest.

Der 29-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung und muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei führt den Vorfall unter anderem im Zusammenhang mit Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Trotz der riskanten Flucht, der gefährlichen Situation für die Beamten und der Schussabgabe wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Warum der 29-Jährige vor der Kontrolle flüchtete und auf die Polizisten zufuhr, ist noch unklar.