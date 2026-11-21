i Ein Sicherheitssystem alarmierte einen Wiener Bewohner. Kurz nach dem Einbruchsversuch nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. (Symbolbild) Getty Images (iStock) Entsetzen in Wien Mieter sieht über Kamera Messer-Mann vor seiner Tür Ein Mann wollte in Liesing eine Wohnungstür mit einem Messer öffnen. Weil die Klinge abbrach, scheiterte der Versuch. Der Mieter sah "live" dabei zu. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Unbekannter soll versucht haben, in Wien-Liesing eine Wohnungstür mit einem Messer aufzubrechen. Der Bewohner beobachtete den Einbruchsversuch über eine Sicherheitskamera. Kurz darauf nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 13 Uhr. Ein 49-jähriger Wohnungsmieter verständigte den Polizeinotruf, nachdem er über sein Sicherheitssystem einen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser mit einem Messer seine Wohnungstür zu öffnen versuchte.

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Laut Polizeiangaben scheiterte der Einbruchsversuch, weil die Klinge des Messers abbrach. Anschließend flüchtete der Verdächtige in Richtung eines nahegelegenen Einkaufszentrums.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing konnten kurze Zeit später einen Mann anhalten, auf den die Beschreibung zutraf.

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Totschläger sichergestellt

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Küchenmesser mit abgebrochener Klinge, Pfefferspray, mehrere Vierkantschlüssel, einen Schraubenzieher und einen Totschläger. Der 49-jährige österreichische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wurde er wegen des Besitzes einer verbotenen Waffe – des Totschlägers – angezeigt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 49-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.