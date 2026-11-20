Ein Streit zwischen zwei Teenie-Mädchen eskalierte in Wien-Liesing völlig! Eine 14-Jährige soll ihre Kontrahentin mit dem Umbringen bedroht und dabei ein Messer aus ihrem Werkkoffer gezogen haben. Als sich ein 15-jähriger Bub in die Auseinandersetzung einmischte, wurde auch er zum Opfer.
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Laut eigenen Angaben wollte der Jugendliche in den Streit eingreifen. Dabei soll ihn die 14-Jährige mit dem Messer an der Hand verletzt haben. Nach der Auseinandersetzung ergriffen beide Mädchen die Flucht. Die Polizei fahndet derzeit nach ihnen, wie die Pressestelle der Polizei Wien auf "Heute"-Nachfrage erklärt.
Bei der mutmaßlichen Angreiferin soll es sich um eine 14-jährige österreichische Staatsbürgerin handeln. Die genauen Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet