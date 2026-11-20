i Geplanter Uni-Sturm in Wien sorgte für rund 20 Festnahmen. Leserreporter Polizei mit Pfefferspray 20 Festnahmen! Vermummte wollten Uni mit Gewalt stürmen Eine Demonstration vor der Uni Wien lief am Freitag komplett aus dem Ruder. Die Polizei bestätigt: Vermummte wollten die Uni gewaltsam stürmen. Von Community Heute 20.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Demonstration vor der Universität Wien ist es am Freitag zu heftigen Szenen gekommen. Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" zogen Protestierende über den Ring. Gegen Mittag kam es vor Ort zu Ausschreitungen. Die Polizei löste die Demo auf der Uni-Rampe auf, es kam zumindest zu einer Prügelei – "Heute" berichtete.

Vermummte planten Sturm auf Uni

Die Pressestelle der Wiener Landespolizeidirektion enthüllt nun neue Details zu der turbulenten Protestaktion: Mehrere teils vermummte Teilnehmer versuchten, gewaltsam in das Uni-Gebäude einzudringen. Die Polizei musste einschreiten und setzte dabei auch Pfefferspray ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die eingesetzten Polizeikräfte sicherten den Eingangsbereich ab, um ein Eindringen zu verhindern. Trotz der polizeilichen Maßnahmen versuchten einige Versammlungsteilnehmer weiterhin, sich mit Gewalt Zutritt zur Universität zu verschaffen.

Tumulte bei Gen Z-Demo! Polizei greift ein i ?

Polizei setzt Pfefferspray ein

Die Situation spitzte sich schließlich zu. Die Versammlung wurde behördlich aufgelöst. Im Zuge der Auflösung kam es zu mehreren Festnahmen. Die Polizei setzte dabei auch Zwangsmittel ein, darunter Pfefferspray.

Demo-Chaos – über 50 Organisationen beteiligt

Die vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes: Rund 20 Personen wurden wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz festgenommen. Weitere Details zu den Hintergründen der Versammlung und möglichen Verletzten liegen vorerst nicht vor.

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

Klar ist jedenfalls: Die eigentlichen Proteste sind Teil eines internationalen Jugendstreiks. In mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten sind Kundgebungen angekündigt. Hinter den Aktionen steht ein Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen.

Die Teilnehmer fordern höhere Investitionen in Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen eine weitere militärische Aufrüstung Europas und gegen die Wehrpflicht aus. Auch die Solidarität mit Palästinensern zählt zu den zentralen Anliegen.