Bei einer Demonstration vor der Universität Wien ist es am Freitag zu heftigen Szenen gekommen. Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" zogen Protestierende über den Ring. Gegen Mittag kam es vor Ort zu Ausschreitungen. Die Polizei löste die Demo auf der Uni-Rampe auf, es kam zumindest zu einer Prügelei – "Heute" berichtete.
Die Pressestelle der Wiener Landespolizeidirektion enthüllt nun neue Details zu der turbulenten Protestaktion: Mehrere teils vermummte Teilnehmer versuchten, gewaltsam in das Uni-Gebäude einzudringen. Die Polizei musste einschreiten und setzte dabei auch Pfefferspray ein.
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Die eingesetzten Polizeikräfte sicherten den Eingangsbereich ab, um ein Eindringen zu verhindern. Trotz der polizeilichen Maßnahmen versuchten einige Versammlungsteilnehmer weiterhin, sich mit Gewalt Zutritt zur Universität zu verschaffen.
Die Situation spitzte sich schließlich zu. Die Versammlung wurde behördlich aufgelöst. Im Zuge der Auflösung kam es zu mehreren Festnahmen. Die Polizei setzte dabei auch Zwangsmittel ein, darunter Pfefferspray.
Die vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes: Rund 20 Personen wurden wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz festgenommen. Weitere Details zu den Hintergründen der Versammlung und möglichen Verletzten liegen vorerst nicht vor.
Klar ist jedenfalls: Die eigentlichen Proteste sind Teil eines internationalen Jugendstreiks. In mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten sind Kundgebungen angekündigt. Hinter den Aktionen steht ein Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen.
Die Teilnehmer fordern höhere Investitionen in Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen eine weitere militärische Aufrüstung Europas und gegen die Wehrpflicht aus. Auch die Solidarität mit Palästinensern zählt zu den zentralen Anliegen.