Eskalation in einer Wiener Wohnung! Am Donnerstag verständigte eine 25-Jährige aus Margareten in der Früh nach einem heftigen Streit mit ihrem Ex-Freund die Polizei. Der 27-jährige Mann soll die junge Frau körperlich attackiert und sogar mit dem Umbringen bedroht haben.
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Als die Beamten knapp vor 7.00 Uhr in der Wohnung eintrafen, befanden sich beide Beteiligten noch vor Ort. Die 25-Jährige wies Verletzungen im Gesicht und an den Armen auf, die ihr der Ex-Freund zugefügt haben soll.
Auch der 27-Jährige wies Verletzungen auf: Im Zuge der Auseinandersetzung soll er mehrmals mit dem eigenen Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt.
Für den 27-Jährigen klickten daraufhin vorläufig die Handschellen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich auf freiem Fuß angezeigt.