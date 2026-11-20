i Die Wiener Polizei rückte am Donnerstag nach Margareten aus. Leserreporter (Archiv) Zwei Personen verletzt Ex-Freund (27) attackiert Wienerin und droht mit Mord Ein 27-Jähriger soll seine Ex-Freundin (25) attackiert, verletzt und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei musste einschreiten. Von Community Heute 20.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eskalation in einer Wiener Wohnung! Am Donnerstag verständigte eine 25-Jährige aus Margareten in der Früh nach einem heftigen Streit mit ihrem Ex-Freund die Polizei. Der 27-jährige Mann soll die junge Frau körperlich attackiert und sogar mit dem Umbringen bedroht haben.

Als die Beamten knapp vor 7.00 Uhr in der Wohnung eintrafen, befanden sich beide Beteiligten noch vor Ort. Die 25-Jährige wies Verletzungen im Gesicht und an den Armen auf, die ihr der Ex-Freund zugefügt haben soll.

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Zwei Personen verletzt

Auch der 27-Jährige wies Verletzungen auf: Im Zuge der Auseinandersetzung soll er mehrmals mit dem eigenen Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt.

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Für den 27-Jährigen klickten daraufhin vorläufig die Handschellen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich auf freiem Fuß angezeigt.