i Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl (rechts) mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Denise Auer Elektronische Überwachung Wiens Polizeichef fordert Fußfessel für kriminelle Kids NEOS-Vize Bettina Emmerling brachte die Idee auf, nun unterstützt Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl Fußfesseln für minderjährige Intensivtäter. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl unterstützt den NEOS-Vorstoß, elektronische Fußfesseln auch bei minderjährigen Intensivtätern einzusetzen. Die Grünen sprechen sich dagegen für eine engmaschige persönliche Betreuung aus.

Die Debatte um straffällige Kinder unter 14 Jahren nimmt in Wien Fahrt auf. Nachdem Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) elektronische Fußfesseln für besonders auffällige Kinder vorgeschlagen hatte, erhält sie nun Unterstützung von Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich begrüße grundsätzlich alle politischen Entscheidungen, die dazu beitragen, die Kinder- und Jugendkriminalität einzudämmen. Der Einsatz einer elektronischen Fußfessel wäre insbesondere bei Intensivtätern und Systemsprengern von großem Wert", sagte Pürstl der "Kronen Zeitung".

Aus Sicht der Polizei könnte eine elektronische Überwachung helfen, den Aufenthaltsort der Kinder jederzeit festzustellen. So ließe sich etwa erkennen, wenn sie eine Betreuungseinrichtung eigenmächtig verlassen. "Die Möglichkeit, rund um die Uhr Kenntnis über deren Aufenthaltsort zu haben und feststellen zu können, ob sie sich eigenmächtig aus einer Betreuungseinrichtung entfernt haben und wohin sie sich begeben, wäre aus polizeilicher Sicht eine wesentliche Unterstützung", erklärte der Polizeichef.

Pürstl: Verhalten soll entscheidend sein

Laut Pürstl haben es Polizisten immer häufiger mit Zwölf- und 13-Jährigen zu tun, die schwere Straftaten begehen. Bei der Frage nach möglichen Maßnahmen solle nicht nur das Alter ausschlaggebend sein. "Entscheidend sollte nicht allein das Alter, sondern insbesondere die Intensität des bisherigen strafrechtlichen Verhaltens sein", so Pürstl.

Die Bilder des Tages i ?

Der Vorstoß von Emmerling sieht eine Fußfessel als Ergänzung zu bestehenden Maßnahmen vor. Die NEOS-Politikerin hatte argumentiert, dass die elektronische Überwachung abschreckend wirken und auch bei Kindern eingesetzt werden könnte, die in einer sogenannten Auszeit-Wohngemeinschaft untergebracht sind.

Grüne setzen auf persönliche Betreuung

Kritik kommt von den Grünen. Familiensprecherin Ursula Berner bezeichnete Fußfesseln als "pinke Symbolpolitik". Aus ihrer Sicht braucht es langfristige Unterstützung statt elektronischer Überwachung. "Die einzige Maßnahme, die nachhaltig Veränderung bewirken kann, ist langfristiger Beziehungsaufbau und engmaschige persönliche Eins-zu-eins-Betreuung", sagte Berner.

Auch Fachleute äußerten bereits Zweifel an der Idee. Kriminalsoziologin Veronika Hofinger verwies gegenüber dem ORF darauf, dass Kinder unter 14 Jahren trotz einer Fußfessel strafunmündig bleiben würden. Bei Verstößen gegen Auflagen stelle sich daher die Frage, welche Konsequenzen überhaupt möglich wären.

In Österreich sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig und können nicht strafrechtlich verurteilt werden. Erziehungsmaßnahmen und eine Unterbringung in betreuten Einrichtungen sind jedoch möglich. Für den Einsatz elektronischer Fußfesseln bei Kindern wäre eine eigene rechtliche Grundlage notwendig.