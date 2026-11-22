i Die Wiener Polizei konnte den Brutalo ausforschen Leserreporter Schockierende Gewalttat Blutend öffnet Frau (28) Wiener Polizisten die Tür Schlimmer Gewaltvorwurf in Wien-Ottakring! Eine Frau (28) soll von ihrem Ex fast bewusstlos geschlagen worden sein. Der Verdächtige sitzt in Haft. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlimmer Gewaltvorwurf in Wien-Ottakring! Eine 28-jährige Frau soll am Samstagabend (21. November) in ihrer eigenen Wohnung von ihrem Ex-Mann brutal geschlagen worden sein. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, öffnete ihnen die Frau mit stark blutendem Gesicht die Tür.

Ihr früherer Partner hatte die Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem der gemeinsamen Kinder verlassen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der 30-jährige Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von der Polizei ausgeforscht und festgenommen werden. Mittlerweile befindet sich der Mann in einer Justizanstalt.

Die Bilder des Tages i ?

Frau öffnet blutüberströmt die Tür

Die Beamten wurden gegen 18.45 Uhr zu einer Wohnung in Wien-Ottakring gerufen. Dort trafen sie auf eine 28-Jährige, die erhebliche sichtbare Verletzungen im Gesicht aufwies.

Nach ersten Ermittlungen soll ihr früherer Ehemann auf sie eingeschlagen und sie dabei beinahe bewusstlos geprügelt haben. Auch das zweijährige Kind der Frau befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch in der Wohnung.

Ex-Mann nimmt gemeinsames Kind mit

Bei der Klärung des Sachverhalts ergab sich laut Polizei der Verdacht gegen den 30-jährigen Ex-Mann der Verletzten. Dieser soll nach dem Angriff eines der gemeinsamen Kinder mitgenommen und die Wohnung verlassen haben.

Die Beamten ermittelten umgehend seine Wohnadresse und konnten ihn dort kurze Zeit später antreffen. Bei dem Mann befand sich auch das zweite Kind. Die Polizisten nahmen den österreichischen Staatsbürger vorläufig fest.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Betretungs- und Waffenverbot ausgesprochen

Nach dem Einsatz verhängte die Polizei gegen den 30-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die verletzte 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert.

Warum es zu der mutmaßlichen Gewalttat gekommen war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Für den 30-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.