i Klaus Ainedter verteidigt den 36-jährigen Bankomat-Sprenger auch im zweiten Rechtsgang. Denise Auer Urteile teilweise aufgehoben Justiz-Knall! Bankomat-Sprenger hoffen auf weniger Haft Der OGH hob Teile der Urteile gegen Bankomat-Sprenger auf. Am Montag stehen zwei Gangster in Wien erneut vor Gericht – und hoffen auf weniger Haft. Von Christian Tomsits 22.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knalleffekt im Prozess gegen die berüchtigte Bankomat-Bande! Drei marokkanisch-stämmige Niederländer (24, 33, 36) hatten zwischen Jänner und April 2025 mit einer Serie spektakulärer Bankomatsprengungen in Wien und Salzburg für Angst und Schrecken gesorgt – wir berichteten. Mit Sprengstoff, Brecheisen und hochmotorisierten Rollern schlugen die Kriminellen zu, hinterließen Millionenschaden und erbeuteten 282.000 Euro.

Polizisten schießen auf Bankomatsprenger in Wien i ?

Bei einem besonders wilden Coup in der Wiener Vorgartenstraße wurden ein Täter von Polizisten in den Hintern geschossen, das Trio geschnappt. Im Dezember setzte es am Wiener Landl dafür dann saftige Strafen aus "generalpräventiven Gründen" gegen "Kriminalitäts-Tourismus": zwölf Jahre Haft für Mohamed K. (36), neun und acht Jahre für seine Komplizen.

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Doch die Kriminellen gaben nicht klein bei. Ihr Star-Anwalt Klaus Ainedter kämpfte bis vor den Obersten Gerichtshof (OGH) und gewann. Teile der Schuldsprüche wurden aufgehoben, auch die Höhe der für verfallen erklärten Beute muss neu beziffert werden, weil die Täter viel an einen geheimnisvollen "Organisator" abgeliefert hätten.

Am Montag (23. November) geht der spektakuläre Prozess deshalb in die nächste Runde. "Die Taten wiegen schwer, der Schaden ist erheblich und mein Mandant wird sich auch weiterhin schuldig bekennen", erklärte Anwalt Ainedter. "Doch auch ein Bankomat-Sprenger hat Anspruch auf ein rechtsfehlerfreies Urteil", hofft auch der Jurist in "Heute" auf weniger Schmalz.