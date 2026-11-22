i Polizeieinsatz am Urban-Loritz-Platz in Wien-Neubau. "Heute" (Symbolbild) Laut Polizei Intensivtäter 14-jährige Mädchen überfallen sechs Frauen in Wien Drei erst 14-jährige Mädchen sollen in Wien sechs Frauen überfallen und brutal attackiert haben. Eine Verdächtige sitzt bereits in U-Haft. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 19:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wieder ein erschreckender Fall von Jugendkriminalität in Wien! Drei erst 14-jährige Mädchen sollen im September und Oktober in gleich vier Wiener Bezirken eine Raubserie verübt haben. Das Trio soll insgesamt sechs Frauen im Alter zwischen 42 und 68 Jahren überfallen haben. Eine der Jugendlichen sitzt in Untersuchungshaft.

Trio ging auf Frauen los

Laut Polizei schlug das Trio in den Wiener Bezirken Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus zu. Die Mädchen hatten es offenbar gezielt auf Frauen abgesehen, die alleine unterwegs waren. Häufig lauerten sie ihren Opfern in der Nähe von Parks auf.

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Die Masche war dabei laut Ermittlern immer ähnlich: Zunächst sprachen die Jugendlichen die Frauen auf offener Straße an, forderten Bargeld oder Zigaretten. Bekamen sie nicht, was sie wollten, sollen sie gnadenlos zugeschlagen haben. Die Mädchen sollen ihren Opfern Handtaschen entrissen, sie zu Boden gestoßen und dann mit Schlägen und Tritten attackiert haben.

Fünf Überfälle an einem Tag

Alleine am 28. September soll das Mädchen-Trio gleich fünf Raubüberfälle verübt haben. Insgesamt werden den drei Jugendlichen sechs Taten zur Last gelegt.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es der Kripo schließlich, alle drei Verdächtigen auszuforschen. Zwei der 14-Jährigen besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft, das dritte Mädchen ist staatenlos.

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Intensivtäter

Die drei mutmaßlichen Intensivtäterinnen wurden angezeigt. Für eine der Jugendlichen hatte die Raubserie bereits unmittelbare Konsequenzen: Die 14-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizanstalt in Untersuchungshaft.