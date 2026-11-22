Wieder ein erschreckender Fall von Jugendkriminalität in Wien! Drei erst 14-jährige Mädchen sollen im September und Oktober in gleich vier Wiener Bezirken eine Raubserie verübt haben. Das Trio soll insgesamt sechs Frauen im Alter zwischen 42 und 68 Jahren überfallen haben. Eine der Jugendlichen sitzt in Untersuchungshaft.
Laut Polizei schlug das Trio in den Wiener Bezirken Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus zu. Die Mädchen hatten es offenbar gezielt auf Frauen abgesehen, die alleine unterwegs waren. Häufig lauerten sie ihren Opfern in der Nähe von Parks auf.
Die Masche war dabei laut Ermittlern immer ähnlich: Zunächst sprachen die Jugendlichen die Frauen auf offener Straße an, forderten Bargeld oder Zigaretten. Bekamen sie nicht, was sie wollten, sollen sie gnadenlos zugeschlagen haben. Die Mädchen sollen ihren Opfern Handtaschen entrissen, sie zu Boden gestoßen und dann mit Schlägen und Tritten attackiert haben.
Alleine am 28. September soll das Mädchen-Trio gleich fünf Raubüberfälle verübt haben. Insgesamt werden den drei Jugendlichen sechs Taten zur Last gelegt.
Im Zuge der Ermittlungen gelang es der Kripo schließlich, alle drei Verdächtigen auszuforschen. Zwei der 14-Jährigen besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft, das dritte Mädchen ist staatenlos.
Die drei mutmaßlichen Intensivtäterinnen wurden angezeigt. Für eine der Jugendlichen hatte die Raubserie bereits unmittelbare Konsequenzen: Die 14-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizanstalt in Untersuchungshaft.