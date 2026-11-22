i Gasthaus Kopp bittet online um Spenden. Google Streetview Nach Gasthaus-Pleite Spendenaktion für Mitarbeiter von Wiener Kult-Wirt Nach der Insolvenz des Gasthauses Kopp in Wien-Brigittenau stehen Mitarbeiter ohne Einkommen da. Jetzt soll eine Spendenaktion helfen. Von Thomas Peterthalner 22.11.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als 60 Jahren ist im Gasthaus Kopp in der Engerthstraße 104 in Wien-Brigittenau endgültig Schluss. Das beliebte Traditionslokal musste wegen Insolvenz zusperren. Doch während die Küche kalt bleibt, stehen die ehemaligen Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft. Jetzt wurde eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe gestartet, um dem Team finanziell unter die Arme zu greifen.

Mitarbeiter wussten nichts von Pleite

Besonders bitter: Laut dem Spendenaufruf kam die Nachricht von der Insolvenz für die Belegschaft völlig überraschend. Das Team sei bis zum letzten Tag nicht informiert gewesen. Und das alles kurz vor Weihnachten.

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"Von heute auf morgen stehen sie ohne laufendes Einkommen da", heißt es im Aufruf. Wann die Betroffenen wieder mit einem Gehalt rechnen können, sei derzeit nicht absehbar.

Jetzt soll jeder Euro helfen

Gleichzeitig müssen Miete, Strom, Lebensmittel, Versicherungen und andere Fixkosten weiterhin bezahlt werden. Dazu kommt: Auch die Trinkgelder, die für viele Mitarbeiter einen wichtigen Teil ihres Einkommens ausmachten, fallen plötzlich weg.

Gofundme-Aktion

Mit der Spendenaktion unter dem Titel "Gasthaus Kopp - Ein Team, eine Bitte" soll den ehemaligen Mitarbeitern zumindest ein Teil ihrer finanziellen Sorgen genommen werden. "Jeder Euro zählt. Egal welcher Betrag - jede Unterstützung ist ein Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität", heißt es auf GoFundMe.

Auch wer selbst kein Geld geben kann, wird gebeten, den Spendenaufruf zu teilen und so möglichst viele Menschen zu erreichen. Hier geht es zur Spendenaktion.

Kult-Gasthaus ist Geschichte

Das Gasthaus Kopp war über Jahrzehnte eine Institution in der Brigittenau. Besonders die riesigen Schnitzel, die bodenständige Hausmannskost und der typisch wienerische Schmäh machten das Lokal weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt.

Seit dem 13. November ist das Gasthaus geschlossen. Das Handelsgericht Wien eröffnete ein Konkursverfahren, die 86-jährige Betreiberin Anni Kopp-Varga kann ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen.

Emotionaler Abschied vom Kopp-Team

Für die ehemaligen Mitarbeiter geht damit nicht nur ein Arbeitsplatz verloren, sondern auch ein Stück gemeinsamer Geschichte. "Es fällt schwer uns nach so vielen Jahren von einer gemeinsamen Zeit zu verabschieden", heißt es im Spendenaufruf. Das Team blickt mit Dankbarkeit auf die vergangenen Jahre und die vielen Begegnungen zurück.

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Zum Abschluss richtet sich der Aufruf noch einmal an alle, die helfen möchten: "Von Herzen Danke für jede einzelne Spende, jedes Teilen und jedes Zeichen der Unterstützung."