Bei einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Floridsdorf hat die Wiener Polizei am Sonntag insgesamt 343 verbotene pyrotechnische Gegenstände aus dem Verkehr gezogen. Besonders brisant: Auch zwei Buben im Alter von zwölf und 14 Jahren hatten gefährliche Gegenstände bei sich.
Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit kontrollierten am 22. November mehrere Personen im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf. Bei einem zwölfjährigen Buben entdeckten sie 135 pyrotechnische Gegenstände, darunter 35 Stück der Kategorie F4 mit verbotenem Blitzknallsatz. Zudem hatte der Minderjährige ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät bei sich.
Auch bei einem 14-Jährigen wurden die Polizisten fündig. Sie stellten 90 Feuerwerkskörper der Kategorie F2 mit vermutlich enthaltenem Blitzknallsatz sicher. Außerdem hatte der Jugendliche ebenfalls ein getarntes Elektroschockgerät, eine täuschend echt aussehende Airsoft-Pistole mit Schalldämpfer sowie einen mutmaßlich aus einem Zugwaggon gestohlenen Nothammer bei sich.
Weitere verbotene Pyrotechnik entdeckten die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung eines Zuges. In einer Toilette lagen 96 Gegenstände der Kategorie F3 und 22 der Kategorie F4. Wem diese gehörten, ist bislang unklar.
Insgesamt beschlagnahmte die Polizei bei der Aktion 343 pyrotechnische Gegenstände. Die Exekutive warnt vor allem vor Feuerwerkskörpern mit Blitzknallsatz. Diese können schwerste Verletzungen verursachen. Besonders gefährlich sei illegale Pyrotechnik, die häufig aus dem Ausland stammt und nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht.