i Bei Kontrollen in Wien-Floridsdorf stellte die Polizei 343 verbotene Feuerwerkskörper sicher. Auch zwei Buben (12, 14) wurden erwischt. LPD Wien Kontrolle am Bahnhof Böller, Waffen! Polizei macht brisanten Fund bei Buben Bei Kontrollen in Floridsdorf stellte die Polizei 343 verbotene Feuerwerkskörper sicher. Auch zwei Buben (12, 14) wurden erwischt. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Schwerpunktaktion am Bahnhof Floridsdorf hat die Wiener Polizei am Sonntag insgesamt 343 verbotene pyrotechnische Gegenstände aus dem Verkehr gezogen. Besonders brisant: Auch zwei Buben im Alter von zwölf und 14 Jahren hatten gefährliche Gegenstände bei sich.

Buben mit verbotenen Waffen erwischt

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit kontrollierten am 22. November mehrere Personen im Bereich des Bahnhofs Floridsdorf. Bei einem zwölfjährigen Buben entdeckten sie 135 pyrotechnische Gegenstände, darunter 35 Stück der Kategorie F4 mit verbotenem Blitzknallsatz. Zudem hatte der Minderjährige ein als Taschenlampe getarntes Elektroschockgerät bei sich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch bei einem 14-Jährigen wurden die Polizisten fündig. Sie stellten 90 Feuerwerkskörper der Kategorie F2 mit vermutlich enthaltenem Blitzknallsatz sicher. Außerdem hatte der Jugendliche ebenfalls ein getarntes Elektroschockgerät, eine täuschend echt aussehende Airsoft-Pistole mit Schalldämpfer sowie einen mutmaßlich aus einem Zugwaggon gestohlenen Nothammer bei sich.

Die Bilder des Tages i ?

Gefährliche Funde in Zugtoilette

Weitere verbotene Pyrotechnik entdeckten die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung eines Zuges. In einer Toilette lagen 96 Gegenstände der Kategorie F3 und 22 der Kategorie F4. Wem diese gehörten, ist bislang unklar.

Insgesamt beschlagnahmte die Polizei bei der Aktion 343 pyrotechnische Gegenstände. Die Exekutive warnt vor allem vor Feuerwerkskörpern mit Blitzknallsatz. Diese können schwerste Verletzungen verursachen. Besonders gefährlich sei illegale Pyrotechnik, die häufig aus dem Ausland stammt und nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht.