Nach einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Währing sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Dieser soll am Sonntag gegen 7.05 Uhr einen Fußgänger auf der Gersthofer Straße angefahren haben und anschließend geflüchtet sein.
Laut ersten Ermittlungen wollte der Mann gerade die Straße überqueren, als ihn ein weißer Mercedes erfasste. Anstatt stehen zu bleiben, soll der Lenker seine Fahrt in Richtung Döbling fortgesetzt haben.
Der Fußgänger erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen am Kopf sowie an Armen und Oberkörper. Rettungskräfte versorgten ihn noch an der Unfallstelle, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.
Während der Unfallaufnahme war die Gersthofer Straße zwischen der Kreuzgasse und der Währinger Straße vorübergehend gesperrt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen übernommen.
Die Polizei bittet nun um Hinweise zum flüchtigen weißen Mercedes. Informationen können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.