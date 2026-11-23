i Verschneite Staatsoper: So könnte es in Wien bald wieder aussehen. Sabine Hertel Bis zu 10 Zentimeter "Kalt und kälter!" Diese Woche kommt Schnee nach Wien Am Montag rieselten leise die ersten Schneeflocken vom Himmel auf die Weihnachtsmärkte in Wien. Jetzt wird es wirklich winterlich in der Stadt! Von Thomas Peterthalner 23.11.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Und es wird kalt und immer kälter.... trallalalala!", postet Wetter-Experte Marcus Wadsak jetzt auf Facebook. Die Temperaturen rasseln wie der Krampus in den Keller. Laut den aktuellen Wetter-Berechnungen soll das Thermometer diese Woche nicht mehr über 5 Grad hinauskommen – es wird frostig.

Erste Schneeflocken

Schon am Montag (23.11.) fielen in Wien in der Früh die ersten Schneeflocken, doch liegen blieben sie noch nicht. Dazu war es noch zu wenig. Das könnte sich aber nun bald ändern. Es wird winterlich, spätestens am Donnerstag wird dichterer Schneefall in Wien erwartet.

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So wird’s weißer

Auch Meteorologe Manuel Oberhuber sieht die Wahrscheinlichkeit für Schnee in Wien ansteigen. "Am Donnerstag dürfte ein Schnee-Tief ziemlich genau über Österreich zu liegen kommen", schreibt er auf X.

Über 10 Zentimeter Schnee

Die aktuellen Berechnungen zeigen für Wien mögliche Neuschneemengen von bis zu über 10 Zentimetern. Ob der Schnee liegen bleibt, hängt aber vom weiteren Temperaturverlauf ab. Doch laut Wetterexperten könnte es auch am Freitag in Wien schneien – ein weißes Wochenende ist also nicht unwahrscheinlich.

Die Bilder des Tages i ?

Wer sich am Montag über die ersten Flocken gefreut hat, könnte am Donnerstag noch mehr Grund zur Freude haben. Statt ein paar Schneeflocken könnte Wien dann dichtes Schneetreiben erwarten.