i Zwei 14-Jährige flüchteten in Wien auf einem gestohlenen E-Moped vor der Polizei und krachten gegen ein Auto. Kurz darauf klickten die Handschellen. istock Diebestour in Wien Wilde Flucht! 14-Jährige krachen mit E-Moped gegen Auto Zwei 14-Jährige flüchteten in Wien auf einem gestohlenen E-Moped vor der Polizei und krachten gegen ein Auto. Kurz darauf klickten die Handschellen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine nächtliche Flucht vor der Polizei ist für zwei 14-Jährige in Favoriten mit einer Festnahme geendet. Die Jugendlichen waren auf einem gestohlenen E-Moped unterwegs und krachten dabei gegen ein Auto.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 2.20 Uhr in der Quellenstraße. Zuvor sollen die beiden Jugendlichen aus Indien und Syrien versucht haben, eine Zeitungskasse aufzubrechen. Als Polizisten auf sie aufmerksam wurden, ergriffen sie auf einem E-Moped die Flucht.

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Polizei entdeckt verbotenes Messer

Weit kamen die beiden nicht: Während der Flucht kollidierten sie mit einem Pkw. Anschließend versuchten sie, zu Fuß zu entkommen. Die Beamten holten die 14-Jährigen jedoch ein und nahmen sie vorläufig fest.

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Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten ein verbotenes Springmesser sowie eine gestohlene Zeitungskasse mit Münzgeld sicher. Auch das E-Moped stellte sich als gestohlen heraus.

Einer der Burschen erklärte gegenüber der Polizei, die Zeitungskasse im 23. Bezirk entwendet zu haben. Das E-Moped habe er hingegen nur gefunden. Gegen beide wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.